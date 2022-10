Ponen tache a alumnos de unis de AMLO: no anden protestando

Ciudad de México.— Raquel Sosa, titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar "Benito Juárez", regañó a los estudiantes de Tlalpan que ayer pidieron frente a Palacio Nacional salones, maestros, clases y horarios completos, pues afirmó que en esas escuelas "no cabe demasiado el confort" y afirmó que a ellos los rechazó la UNAM.

"La UNAM a ustedes les ha cerrado las puertas y tienen de las mayores instalaciones del País, pero ustedes no van a protestar en la UNAM, la UNAM está contenta que vengan a empujar la protesta para acá y nos declaren incapaces y que no somos suficientemente profesionales y todo lo que se les ocurre, hasta que digan que somos de medicina herbolaria, patito", les dijo.

"Lo que nosotros estamos trabajando no es para que se sienten en un cubículo, es más, prioritariamente, tampoco es para que se deshagan de la universidad y se vayan a hacer un posgrado fuera o en otro lugar del País. El País los necesita muchísimo", dijo en una reunión con alumnos de esa sede en el kínder, un edificio dañado por el sismo

"Los médicos y las médicas de nosotros van a tomar el sol, van a conocer una comunidad, entonces aquí no cabe demasiado el confort, aunque vamos a tener buenas instalaciones", añadió luego de reprocharles haber protestado ayer para "tomarse la foto" y no reconocer, dijo, el esfuerzo del gobierno federal de crear la red de UBBJ, que tiene 145 sedes de una sola carrera, aunque sin laboratorios, maestros completos ni prácticas profesionales. ¿Que necesitan ustedes que se compren una bata blanca? No. Si acaso, una camiseta blanca de la UBBJ ", insistió.

Sosa se justificó porque, según dijo, las UBBJ, a la que se les ha dado 4 mil millones de pesos, están haciendo frente a un sistema universitario "profundamente podrido".

"Tienen que poder entender también que el problema de exclusión educativa no lo provocamos nosotros y tampoco vamos a poder resolverlo completamente nosotros", sostuvo.

Sosa, una cercana colaboradora de Lopez Obrador, habló molesta porque dijo que en lugar de estar en la calle, los alumnos de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, fundada en 2016 y absorbida por la UBBJ, deberían estar estudiando .

"En vez de que no estemos agriando todos porque ustedes no tienen la sede que deben tener, pero no anden por la calle nada más protestando, mejor hagan un trabajo útil", les dijo.

"No me espanto (por las manifestaciones), yo he estado en la lucha", les dijo en su mensaje inicial que los estudiantes transmitieron en línea .

Los alumnos le respondieron que no tiene salones y que la marcha fue una acción obligada por su ineficacia y su falta de respuesta e insistieron en la falta de las condiciones para estudiar.

"Yo soy de nuevo ingreso y de seis materias sólo tomamos dos y sin en línea y aunque usted diga que no son improvisados, ¿a ustedes les gustaría que los atendiera un médico así", planteó un estudiante.

Durante la reunión, alumnos y profesores le reprocharon el regaño o la culpabilizacion que les hacía

"Llegamos a los medios porque ustedes no hicieron su trabajo", le dijo una profesora. "Sus glorias pasadas fueron de ayer, hoy necesitamos soluciones", añadió.

Acerca de la falta de escuela, Sosa afirmó que existe una promesa de donación de un edificio en Milpa Alta, pero que los dueños comunales deberán avalarlo, y que la sede original propuesta en la Colonia Doctores sigue en trámite.

"No estamos de acuerdo de someternos a la caridad pública o privada para tener donativos", había respondió también a los alumnos que propusieron completar la propuesta de compra de un edificio tasado en 100 millones

Sobre la falta de maestros que impiden tomar todas las materias, la directora de la Red universidades solamente dijo que los semestres no se cerrarán incompletos, así que los alumnos deberán esperar hasta tomar todas las materias.

"No se cierra un ciclo si no es completo. No vamos a caer en simulaciones", afirmó.

Sosa llegó 20 minutos tarde a la reunión programada para las 12 horas, se tapó la cara para no ser fotografiada aunque el fotógrafo se identificara y se negó a responder sobre la misma situación que padecen.