Quiere AMLO dar fondos bancarios 'abandonados' a programas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el dinero de cuentas bancarias que no sea reclamado podría ir a programas sociales, y no a seguridad, como lo establece la iniciativa de Ignacio Mier, legislador de Morena, aprobada en Cámara de Diputados.

Durante la mañanera, el mandatario federal criticó se le achaque a él la confección de la iniciativa, pero sí planteó que el dinero vaya a personas con discapacidad, a adultos mayores, y que sea para la salud.

"Ayer un lío, un escándalo de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias, que si nadie reclama una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia", contó.

"Se aprobó casi por unanimidad, de todas maneras, como nos echan la culpa de todo, si se pelean particulares, que es culpa de nosotros, de todas maneras yo pido, con todo respeto al Poder Legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema, como todavía tiene que ir al Senado, hay tiempo".

"Porque parece que lo confiscado en el caso de delitos, un porcentaje es para la Federación y otro porcentaje para los estados y para seguridad pública y yo diría no, que sea para personas con discapacidad, que sea para adultos mayores, que sea para la salud y también mucho ojo, porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo es culpa de nosotros, hubo uno que puso: no tiene llenaderas el Presidente, jajaja".

López Obrador pidió que el tema sea revisado en el Senado de la República.

"De todas maneras que se revise, va a pasar al Senado, que se analice bien y que se supervise que la gente esté informada para que no nos acusen de que queremos confiscar bienes", urgió.

-¿Que fuera para programas sociales?, se le cuestionó.

"Lo ideal sería que fuera para programas sociales y de manera directa, que no pase por intermediarios, para que le llegue a los que lo necesitan realmente", propuso.

También, el jefe del Ejecutivo dijo que podría haber intereses de los bancos en la iniciativa, porque "hacen sudar" el dinero que queda en cuentas inactivas.

"Además de que el propósito es, siempre, siempre afectarnos, no dudo, también abierto, porque ya llevo algún tiempo en esto, que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va a quedando en los bancos y, cuando menos, lo hacen sudar ese dinero, que ya no reclama nadie", indicó.

López Obrador dijo que el Gobierno tiene finanzas sanas y no está desesperado por obtener recursos.

"Entonces, que se vean las cosas bien para que se actúe de la mejor manera posible, yo les puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos, no es que estemos desesperados, no", agregó.

Explica Mejía reforma

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, explicó que con la modificación a la Ley de Instituciones de Crédito se busca que las cuentas que después de un tiempo no son reclamadas sean utilizadas para un "fin público".

El funcionario indicó que una parte de los recursos iría para temas de infraestructura, equipamiento policial para las instituciones federales, estatales y municipales, pero retomó a AMLO y dijo que bien podrían usarse para temas de carácter social.

"Es una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, se modifica el artículo 61 que tiene que ver precisamente con estas cuentas que después de un tiempo no son reclamadas y los bancos las asumen como suyas, teóricamente para ocuparse en temas de beneficencia pública, pero el espíritu de la ley, como se explicó, es que todos estos bienes financieros, es decir, dinero, que es recuperado de cuentas de la delincuencia del crimen organizado, de temas de extorsión, que desde luego ya una vez que sean aseguradas, pues no son reclamadas por estos grupos delictivos, el objetivo es poder utilizar esos recursos para un fin público", explicó.

"Una parte, según la iniciativa, es para beneficencia pública y otro tema, según la iniciativa que aprobó la Cámara (de Diputados), es precisamente para poderse ocupar en temas de infraestructura, equipamiento policial para las instituciones federales, estatales y municipales".

"Evidentemente esto está sujeto a una serie de controles, reglas de carácter financiero, pero sí se advierte que hay una bolsa muy importante que no se utiliza para un fin socialmente útil, sino que finalmente son utilizados efectivamente por las instituciones bancarias".

"Y como aquí lo señala el Presidente, bien podrían utilizarse para temas de carácter social, pero no significa apropiarse de ninguna cuenta, son bienes que ya no son reclamados y después de un tiempo suficiente ya pueden pasar a ser utilizadas de esa manera".

-¿Se calculan montos?, se le preguntó.

"No hay ahorita un monto específico, pero hay un dato preliminar de que solamente el tema de extorsión ahí alrededor de 14.000 millones de pesos", estimó.