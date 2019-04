Pone AMLO protección a Fox

Ciudad de México- El expresidente Vicente Fox denunció que un comando intentó ingresar esta mañana a su vivienda.

Sin dar detalles, el ex Mandatario hizo responsable de su seguridad y la de su familia al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atención", tuiteó.

"Hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de mis bienes al Presidente Andrés Manuel López Obrador".

Tras la denuncia, el Mandatario federal instruyó que se le otorguen medidas de seguridad.

"He instruido al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen", indicó.

Fox no especificó si el comando trató de ingresar a su vivienda localizada en el interior de la comunidad de San Cristóbal y resguardada por personal de seguridad privada, o bien a la finca donde cuenta con su Centro de Estudios, su restaurante y hotel.

Otra propiedad del exmandatario se localiza en la comunidad Nuevo Jesús del Monte, colindante con San Cristóbal.

El delegado de la comunidad de San Cristóbal, Lidio Ruiz Romero, destacó que desconocía si hombres armados intentaron irrumpir en una de las propiedades de Fox localizadas en esa zona.

"No tengo información hasta el momento", indicó.