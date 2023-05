Poder Judicial no tiene remedio, está podrido: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó prepotencia y autoritarismo de la Corte por anular la primera parte del Plan B electoral, y aseveró que el Poder Judicial no tiene remedio y está podrido.

"No tiene remedio, el Poder Judicial está podrido. Están actuando (los Ministros) de manera facciosa, imagínense componerle la plana al Poder Legislativo, es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron, al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores.

"Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los Ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al País y que quieren regresar por sus fuerzas ahora con el apoyo del Poder Judicial", comentó López Obrador en conferencia.

Ayer, con el voto de 9 de los 11 ministros, incluido el de Arturo Zaldívar -quien en otras votaciones ha favorecido los proyectos afines a la 4T- el Máximo Tribunal del País invalidó la reforma denominada Plan B con el argumento de que se violó el debido procedimiento legislativo.

Sólo dos ministras que fueron promovidas para el cargo por el propio presidente de la República, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, dieron su voto en contra de invalidar la reforma.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el mandatario federal convocó a que en las próximas elecciones se lleve a cabo lo que denominó como el "Plan C", el cual consiste en obtener 334 diputados para que el Gobierno realice reformas constitucionales sin obstáculo alguno.

"De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales; ese es el Plan C. (Que haya voto) parejo porque si se tiene el triunfo en la Presidencia como ahora... ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos.

"Y ahora, con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción como lo es el Poder Judicial, entonces a la hora de votar que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta, no. El Congreso es importantísimo y sí se puede alcanzar", explicó.

López Obrador dijo que no le decepcionó que el Ministro Zaldívar haya votado a favor de anular el Plan B, ya que -señaló- existen muchas presiones al interior del Poder Judicial por parte de los "conservadores" con el fin de proteger a la oligarquía.

"Pues lo mismo, no, no, no (me decepcionó). Es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones del bloque conservador que tiene uno de sus brazos en la abogacía. Es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, de la oligarquía", explicó.

Buscará que pueblo elija a ministros

Por otra parte, el titular del Ejecutivo federal anunció que antes de que termine su sexenio propondrá una reforma constitucional para que el pueblo elija a los Ministros de la Suprema Corte.

"De una vez anuncio: en enero envío para no, septiembre, en septiembre antes de que yo termine voy a enviar por lo menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras (reformas) sociales. Voy a enviar tres reformas constitucionales: la del Poder Judicial para que el pueblo elija a los Ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857 en la época del presidente Juárez, que los Ministros los elegía el pueblo. (...) Ya me di cuenta que hace falta, es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, Magistrados del tribunal, que los elija el pueblo.

"Entonces, sólo el pueblo puede salvar al pueblo, la renovación hay que hacerla con el pueblo, el pueblo es el que puede purificar la vida pública. Entonces, esa es una iniciativa que voy a enviar, pero primero pues hay que tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada se le llama, las dos terceras partes. ¿Cuántos hay que tener? 334, o sea, con el 70 por ciento de los votos sí se puede, la mayoría del pueblo está a favor de la transformación", agregó.