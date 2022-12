'Plan B de reforma electoral está muy acotado', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su "plan B" en materia electoral está muy acotado por lo que no hay que arrear banderas, pero confió en que ya vendrán otros tiempos donde su movimiento tenga mayoría y pueda llevar a cabo una reforma constitucional.

El mandatario informó que este miércoles acudirá a la mañanera Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a explicar en qué consiste el llamado "plan B".

"Va a venir mañana el secretario de Gobernación para dar a conocer en qué consiste nuestra reforma, está muy acotada porque no podemos violar la Constitución, no debemos".

"Sí, porque como nuevo reforma constitucional, no va a ver, son muy pocos los márgenes pero se requiere. Esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear bandera, ya vendrán otros tiempos, cuando se tenga mayoría a ver".

El Jefe del Ejecutivo acusó a la Oposición de realizar una tomadura de pelo colectiva para convencer a la población de defender al INE.

"El bloque conservador no quiere que se le reduzca el presupuesto al INE, no quieren que se reduzca el número de legisladores, de 500 a 300, no quieren que a los consejeros los elija el pueblo, quieren que los siga eligiendo, que los sigan eligiendo los partidos, eso es. Es realmente una tomadura de pelo colectiva".

"Porque va a pasar el tiempo y se van a ir dando cuenta los que pusieron su cartel del INE no se toca y es lamentable, porque hay gente que sí, aunque parezca increíble, están a favor de que se les pague 200 mil o 300 mil pesos a los consejeros, pero hay otros que no saben".

El presidente dijo que hay quienes no saben que ya no van a ver 500 sino 300 diputados.

"No saben que la propuesta es que la gente, los ciudadanos es un órgano independiente de ciudadanos, sean los que eligen a los consejeros, a los magistrados del tribunal electoral, no lo saben"

"¿Qué es lo que saben? Que el padrón electoral lo va a manejar el Gobierno, lo cual es una gran mentira".

"Que otra cosa les metieron en la cabeza, pues que yo voy a nombrar a los consejeros, que otra cosa les metieron en la cabeza seguramente, que estoy haciendo esto porque me voy a reelegir y es un problema de falta de información, de ignorancia supina, porque aunque yo quisiera reelegirme, que no solo no quiero, sino que iría en contra de mis principios, de mis ideales, de mi honestidad, que es lo que estimo más importante en la vida, no podría yo hacerlo, porque se necesita una reforma constitucional".