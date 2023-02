Plagia y mata a su tía en Veracruz; quería dinero para droga

Ciudad de México.- En la desesperación de conseguir dinero para comprar drogas, José Carlos acudió con dos cómplices a la casa de su tía, Sara Hilda Olarte Cid, de 60 años de edad. Le robó objetos de valor, se llevó el carro, la secuestró y tras días de búsqueda, autoridades de Veracruz la localizaron sin vida.

Con la ficha de búsqueda en mano, familiares y amigos de la jubilada del IMSS protestaron ayer frente al Palacio de Gobierno de la entidad con la exigencia de que se agilizara la búsqueda de la mujer, quien desapareció el pasado 12 de febrero, cuando fue saqueada su casa ubicada en el fraccionamiento Jardines de la Pradera, en Xalapa.

Las señales de alerta se encendieron cuando sus hijos Giovanna y Luis Torres Olarte notaron que no contestaba las llamadas, colgaba, su modo de escritura no era el habitual y recibieron un texto que decía: "Él no me deja contestar".

Al llegar a la casa de su madre no la encontraron. La vivienda estaba desordenada y ya ni siquiera entraban las llamadas a su teléfono.

En conferencia de prensa realizada este viernes, la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns, aseveró que la búsqueda de la señora empezó el pasado 14 de febrero, cuando se recibió la denuncia por desaparición de parte de la familia.

Confirmó que Sara Hilda Olarte Cid fue hallada sin vida el pasado jueves y, ese mismo día, a través de indagatorias se logró la detención de tres personas como presuntos responsables de la desaparición de la mujer: Raúl "N", Manuel Alfonso "N" y José Carlos "N", este último sobrino de la víctima.

Tanto la Fiscal como el Gobernador Cuitláhuac García manifestaron lamentaron que este crimen fuera cometido por un miembro de la familia.

"Lamento mucho que esto suceda entre familiares. Simplemente, una desaparición es lamentable, pero cuando participa presuntamente la familia, pues se agrava aún más y reitero: creo que esto nos debe hacer reflexionar a todos sobre las acciones que debemos generar desde cada una de las instancias y desde la sociedad para fortalecer los valores en la familia", expresó Hernández Guiadáns.

En tanto, el mandatario veracruzano resaltó el daño que genera el consumo de estupefacientes.

"Lo que se presume en este lamentable hecho es el consumo de las drogas de uno de los presuntos responsables (el móvil) y que eso al parecer fue lo que tuvo este desenlace, privar de la vida presuntamente a la tía por querer sustraerle sus pertenencias y dinero, y pues lo hace el sobrino", dijo.