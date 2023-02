Inaugura AMLO primera fase de planta solar

Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador activó hoy los primeros 278 mil paneles solares de la planta fotovoltaica construida en en un terreno donado por el empresario hotelero, asesor y contratista de su Gobierno, Daniel Chávez Morado.

La inauguración, que había sido anunciada para abril, se adelantó y hoy López Obrador incluso propuso al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) que la planta lleve el nombre de Rafael Galván, líder de la corriente Tendencia Democrática, una disidencia sindical que fue reprimida en los 70.

"Que lo tome en cuenta la dirigencia del Suterm, porque es una actitud de reconciliación, ya no está con nosotros Rafael pero tenemos que siempre recordar a quienes luchan por la justicia, luchan por la democracia, luchan por los trabajadores de manera auténtica y luchan por el pueblo", afirmó.

La mega planta solar de mil 664 millones de dólares tendrá una extensión total de 2 mil hectáreas para producir un gigawatt de energía eléctrica capaces de alimentar 538 mil hogares.

En un terreno desértico, frente al mar de Cortés y los hoteles de Chávez Morado, el Presidente inauguró hoy los primeros 278 mil paneles solares que ocupan 240 hectáreas y que, según dijo el director de la CFE, Manuel Bartlett, comenzarán a generar 120 megawatts con energía que alcanzaría para abastecer a 60 mil casas.

"No estamos impidiendo a las empresas extranjeras. Lo que estamos buscando es que no desaparezcan las empresas públicas y que mínimo se mantenga un equilibrio entre particulares y la CFE, que no se abandone la CFE y que imperen empresas monopólicas, inclusive en la industria eléctrica, empresas extranjeras como Iberdrola, esa empresa además tuvo el descaro de llevarse a un expresidente", dijo López Obrador mientras a su espalda se veía el campo oscuro de paneles eléctricos.

"Ya con esta planta ya podemos decir que se tienen energías limpias para el desarrollo futuro de Sonora y del norte de nuestro continente para el impulso, la promoción a la industria", añadió.

López Obrador anunció que volverá en junio para inaugurar la segunda fase de la primera etapa.

Bartlett y el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, alabaron la planta al expresar que era una muestra del interés del Gobierno por las energías limpias, mientras que el dirigente del Suterm región noroeste, Luis Enrique Hernández Álvarez, dijo que lo que comenzaba hoy era un periodo de pruebas, pero que quizás en abril, como estaba planeado, comenzará a producir energía.

"Lo qué pasa es que ahorita la planta ya está en condición de generar, pero se tiene que empezar a hacer más pruebas para tener confiabilidad en el sistema, no es nada más de prenderla, hay que ver que trabaje bien, hay que meter también algunos parámetros que permiten que reacciones la protección de los equipos y todo ese tipo de cosas para ya poder entregarla y decir garantizamos que esta planta a producir tanta energía", dijo en entrevista.