Candidaturas de 2024 no se ganan atacando al otro: Morena

Puebla.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a los morenistas que tanto la candidatura presidencial como a gobernadores en el 2024 no se ganarán destruyendo al de al lado.

Consideró que las encuestas tampoco darán el triunfo a quienes inviertan más dinero en espectaculares o propaganda.

En horario laboral, Delgado se reunió con políticos morenistas de Puebla, entre ellos el gobernador Sergio Salomón, y funcionarios de primer nivel de su Gobierno.

También acudió el coordinador de diputados federales, Ignacio Mier, y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, ambos aspirantes a la Gubernatura de Puebla en el 2024 y enfrentados políticamente.

Igual estuvieron legisladores federales y locales, así como Alcaldes y líderes del partido en esa entidad.

Sin decir nombres, Mario Delgado descalificó a quienes critican las encuestas como método de elección, pues aseguró que éstas representan la única forma de involucrar al "pueblo".

Por ello, argumentó, en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador podría definir a su sucesor, pero dejará todo a los sondeos.

"Nuestro perfil favorito no va a ganar destruyendo al de al lado ¿Cómo le hago para ganar una encuesta? No destruyendo al de al lado, yendo con la gente, para que cuando se les llegue a preguntar tengan una buena referencia.

"Para ganar una encuesta ya no es tomando café en el Sanborns o con los políticos, o no es teniendo mucho dinero, espectaculares y lonas, no, es yendo abajo con la gente", afirmó.

Delgado exigió a los morenistas no confiarse y pensar que por ser la primera fuerza política van a ganar el próximo año.

"El 2024 es un gran desafío porque vamos a vivir una decisión fundamental: o el Gobierno de López Obrador es un capítulo aislado o efectivamente se convierte en un punto de inflexión de la historia nacional. La trascendencia de ese legado de Andrés Manuel ya no depende de él.

"¿Qué vamos a hacer con el legado de López Obrador?, ¿lo vamos a dilapidar en peleas personales? ¿lo vamos a echar a perder porque no entendemos la dimensión histórica de lo que estamos viviendo?, ¿porque pensamos que estamos participando en un movimiento que tiene gran posibilidad de triunfos me peleo para yo tener un cargo?", cuestionó.

Recordó que la elección del 2024 no será en torno a una figura, como es la de López Obrador, como sucedió en el 2018, por lo que se debe pensar en la unidad del partido y en la continuidad del proyecto del tabasqueño.

"El aglutinamiento hacia el futuro no va a ser en torno a una persona, porque personas como Andrés Manuel López Obrador se dan cada 200 años en la historia de los países y, con todo respeto y humildad, no hay un liderazgo de su tamaño.

"No podemos pensar que la unidad se va a lograr en torno a una persona porque ahí nos equivocamos. Debemos estar conscientes de que debemos trabajar por nuestro movimiento y por la unidad. Podemos tener preferencias, sí, esto es política, cada quien puede tener su corazoncito, pero defendamos ante todo la unidad", añadió.

Al salir del encuentro, Armenta confió en que realmente no habrá dados cargados en el 2024, tanto a nivel nacional como en Puebla, pues, advirtió, de eso dependerá la unidad.