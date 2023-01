Piden organizaciones detener reforma electoral

Ciudad de México.— Más de 80 organizaciones civiles rechazaron la reforma electoral, impulsada por el Presidente López Obrador, que pretende desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), reducirle su capacidad de fiscalización y permitir la intromisión de los funcionarios en las campañas, y pidieron al Senado que no la avale.

"Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral; que se despida al 85 por ciento de trabajadores especialistas en organización electoral; que se reduzcan los instrumentos de fiscalización al dinero de los partidos y las campañas; que se resten atribuciones al arbitraje electoral y que se permita la intromisión de los gobiernos durante las campañas, resultan en un diseño electoral muy distinto al que está plasmado en nuestra Constitución", afirmaron en un desplegado.

PUBLICIDAD

Algunas de las organizaciones firmantes son A favor de México, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el Colegio de Abogados, la Asociación Nacional Cívica Femenina, Causa en Común, Democracia México, Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Red por la Rendición de Cuentas, Sélvame del tren, Sí por México, Signos Vitales, Transparencia Mexicana o #YoDefiendoAlINE, entre cuyos integrantes se encuentran los ex consejeros del INE, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, o el ex secretario de Salud Julio Frenk, el ex Ministros de la Suprema Corte José Ramón Cossío o la ex comisionada presidenta del INAI Jacqueline Peschard.

"(La reforma propuesta) produciría un deterioro inevitable a las elecciones limpias, que México ha podido establecer en una construcción que nos llevó décadas", aseguraron.

"Además, este retroceso ocurre en un escenario en el cual no existe el más mínimo consenso o acuerdo con los partidos de oposición, lo que nos colocaría en una crisis de credibilidad y desconfianza en las reglas del juego, aún antes de que inicie el proceso electoral", añadieron.

Las asociaciones civiles consideraron que la reforma propuesta por López Obrador, ya aprobada en la Cámara de Diputados por mayoría simple y que el Senado planea votar en febrero generará un "quiebre constitucional" que afectará no sólo vida democrática sino la estabilidad política del País.

"Estamos, pues, en la antesala de una crisis política mayor, que puede ser evitada si el Senado asume su cabal responsabilidad y busca los acuerdos, ciñéndose con rigor, a la letra y espíritu de la Constitución", afirmaron.

Las organizaciones dirigieron su comunicado al Congreso, a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial, en donde ya se han anunciado las impugnaciones.

Otras organizaciones firmantes son Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Asociación Nacional Cívica Femenina, Borde Político, Cancha Ciudadana, Centro Mexicano para la Filantropía, Frente Cívico Nacional, Inclusión Ciudadana, Impacto Legislativo, México Unido Contra la Delincuencia, Mujeres Libres en Favor de la Democracia, Poder Ciudadano Práctica: Laboratorio para la Democracia, Red Internacional de Mujeres en Defensa de los Derechos Humanos, UNE México y Voto x el Clima.