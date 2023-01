Lorenzo y Ciro ya se van.- Adán Augusto

Ciudad de México .- Tras ser acusado de pedir a los senadores de Morena que aprobaran el "Plan B" para "destazar al INE", el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recordó que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama dejarán sus cargos en solo tres meses.

Al participar en la firma del Convenio por la Construcción de La Paz, entre el Gobierno federal y el Estado de Hidalgo, algunos simpatizantes lanzaron gritos de apoyo al tabasqueño.

PUBLICIDAD

"Adán amigo, Hidalgo está contigo", corearon.

En respuesta, el funcionario pidió esperar a que los consejeros dejen sus cargos y evitar que lo sancionen.

"No, eso hay que guardarlo para después, porque todavía me pueden sancionar Lorenzo y Ciro, mejor vamos a aguantarnos.

"Ya se van en abril y entonces ya hablaremos de eso para esas fechas".

Al término del encuentro, en entrevista, el titular de Segob arremetió contra las autoridades electorales.

El tabasqueño defendió los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al INE de permitir el relleno de urnas, el robo de paquetes electorales, la falsificación de actas y la compra de voto.

"Bueno, esa no es una acusación, es una realidad y por eso los mexicanos requerimos de una reforma electoral a profundidad, ya que se acabe el tiempo en que se repartían los consejeros electorales el botín de los partidos", aseveró.

- ¿Y la caída del sistema con Bartlett?, se le preguntó.

- "Bueno lo que ustedes dicen como caída del sistema fue un hecho del pasado, ahora hay un gobierno democrático, plural, incluyente, en el que se respeta la libre expresión de las ideas.

- "El licenciado Bartlett es el director de la CFE, no está en tareas de gobernabilidad en el país", respondió.

Por otro lado, tras acusar a Córdova de haber llegado al INE como una "cuota de partido", el secretario adelantó que la selección de los nuevos consejeros será por insaculación y no producto de un reparto.

"En el INE no quieren que sepan los mexicanos cómo eligieron a Lorenzo Córdova, si son cuotas de partidos", soltó.

"Por eso ahora nosotros vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional y finalmente sean insaculados los 20 mexicanos y mexicanas que acrediten ser los más capacitados".

A pesar de la confrontación entre el gobierno federal y el INE, el titular de Segob consideró que "no hay pleito" y confió en que el llamado "Plan B" electoral sea declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia.

'No me arrepiento'

En su discurso, el funcionario recordó que el año pasado fue sancionado por el INE, luego de realizar un pronunciamiento público a favor del morenista Julio Menchaca, cuando era candidato a la gubernatura de Hidalgo.

Sin embargo, dejó en claro que no tiene ningún remordimiento por su conducta.

"Fue en Progreso. A mi me gusta siempre caminar en los pueblos cuando llego, me pongo a caminar y la gente se detenía afuera sus negocios y me saludaba y me decían:

"'Oiga, va a ser un gran gobernador Julio Menchaca, nosotros vamos a votar por él' y fui ese día y le dije: Julio ni le pienses, si vas a arrasar aquí en Hidalgo. Por eso me multó el INE, pero yo no me arrepiento", agregó.