Atribuyen a corte de cable y conductor choque en Línea 3

Ciudad de México.- El choque de dos trenes con saldo de una joven muerta y 106 heridos, en la Línea 3 del Metro, el 7 de enero, fue resultado del corte doloso de cableado y la negligencia del conductor del tren que se impactó.

En mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía local, Ulises Lara, señaló que se abrieron dos carpetas de investigación.

La primera por ataque a las vías de la comunicación en contra de quien resulte responsable.

Y otra por el actuar del conductor Carlos "N", por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por homicidio y lesiones culposos.

"Se determinan como dolosos los actos realizados en los registros de conexión de cableado eléctrico, que mediante el uso de fuego y herramientas, afectaron gravemente el suministro de energía, comunicaciones, señalización y pilotajes automáticos, que pusieron en riesgo la operación de la Línea 3 del Metro en ambas vías del tramo correspondiente entre las estaciones Indios Verdes - La Raza", dijo.

Respecto al actuar del conductor, explicó que un día antes del choque se reportaron fallas en la señalización de dicho tramo por la quema de cableado, por lo que, por orden de la gerencia, se debía circular de manera manual y no rebasar los 35 kilómetros por hora.

"El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho"; abundó Lara.

El vocero también mencionó que se investiga la sustracción de la caja negra del tren 24 por personal del Metro con intención de trasladarla a sus talleres.

Por esto, se abrió una carpeta por el ejercicio ilegal del servicio público.

Respecto a los supuestos incidentes provocados en distintas líneas del Metro, la Fiscalía ha iniciado siete carpetas.

La primera por los hechos en Potrero; la segunda por Ermita; la tercera en Polanco, la cuarta por los hechos en un captor de pilotaje automático en la inter estación Hidalgo - Guerrero; la quinta por el descarrilamiento de uno de los carros motrices en los talleres de El Rosario; la sexta por un cortocircuito en la interestación Barranca del Muerto - Mixcoac; y la séptima por cortocircuito en la interestación Terminal Aérea - Hangares