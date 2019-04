Piden no dialogar reforma sólo con CNTE

Ciudad de México— Carlos Jonguitud, líder del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE) pidió que las autoridades educativas y legisladores abran el diálogo con todos los sindicatos educativos y plasmen sus demandas en el dictamen de reforma, y que no sólo centren su atención en la CNTE.

En entrevista, criticó que el Gobierno ceda ante medidas coercitivas y ceda a exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes la semana pasada bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados para evitar la discusión del dictamen de reforma educativa.

"Les estoy planteando que involucren a todas las partes, yo siento que está siendo demasiado relevante el posicionamiento que le están dando a los compañeros de la Coordinadora", opinó.

"Estoy hablando que tomen en cuenta al STE, que tomen en cuenta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la Coordinadora, pero que nos tomen en cuenta a todos. Todos somos protagonistas de los mismo", agregó.

Consideró que ceder ante presiones y movilizaciones dejará un mal precedente para la democracia y que al ver la fuerza de un movimiento, más docentes se sumen a la disidencia.

"Si es la estridencia la que va a marcar la pauta, pues entonces lo que están provocando es lo que sucedió en determinado momento que se unieron algunos compañeros del SNTE se vayan a la Coordinadora", apuntó.

"Yo lo que estoy pidiendo es que tengan un contexto de igualdad", agregó.

Indicó que los maestros del STE buscarán que sus opiniones también sean incluidas en el dictamen de reforma y resaltó que no sólo las exigencias de la CNTE deben ser tomadas en cuenta.

Refirió que los integrantes de este sindicato rechazan que los salarios estén basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), pugnarán porque se les garantice un sueldo digno, con la promoción de que se apruebe un principio constitucional para que la nómina magisterial se ponga en contexto de la economía nacional.

Jonguitud resaltó que si bien los sindicatos no luchan por el control de plazas, sí piden que su intervención sea tomada en cuanta para otorgarlas.

"Nosotros no decimos que nosotros debemos dar las plazas, pero debemos de estar en el lugar en donde se eligen, en base a transparencia y que nos enteren cuáles son los perfiles de los que van a ingresar a través de esta supuesta evaluación al sistema educativo nacional", dijo.

"Eso es muy importante y no nos están tomando en cuenta, y no nos están tomando en cuenta a todos de forma equitativa y transparente, pero a todos, incluso a Maestros por México que es representativo", añadió.