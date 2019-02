Piden garantizar atención a no afiliados en el IMSS

Ciudad de México— Luego de que el IMSS anunciara que otorgaría servicios de urgencias a no afiliados, especialista llamó al instituto a garantizar el acceso efectivo de la población abierta a estos servicios.

El Seguro Social atendería, sin importar derechohabiencia, las urgencias que pongan en peligro la vida de una persona, como infartos, emergencias obstétricas, traumas graves y accidentes cerebro-vasculares.

Esto ya lo establecía desde 2006 el reglamento de prestaciones médicas del IMSS, pero en los hechos no se cumple siempre, aseguró Roberto Santana, Presidente del Colegio de Abogados Pro Personae A. C., especializado en ayudar jurídicamente a víctimas de negligencias médicas para conseguir reparación integral del daño.

Santana señaló que no todo el personal del IMSS sabe que debe atender a no derechohabientes con urgencias graves.

Por ello, consideró que el instituto debe emprender acciones que garanticen que cualquier persona con una emergencia real reciba atención médica.

"El IMSS debe capacitar de forma integral a los empleados de todos los niveles, desde el guardia de seguridad, la persona de recepción, todos, para que sepan que, en cuanto llega una persona de urgencias, la prioridad es la atención y no si es derechohabiente o no, porque lo primero que preguntan es: "¿cuál es su número de seguro social?".

De acuerdo con el abogado, a algunas personas que acuden al IMSS con una emergencia médica les han negado la atención por no ser derechohabientes.

Señaló el caso de un hombre con una intoxicación grave, a quien no quisieron atender y falleció mientras su familia lo llevaba a otra unidad médica.

Por estos hechos ocurridos en 2018, la familia interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja, que se encuentra en el área de peritajes, y contra el IMSS, para que la indemnice, explicó el abogado.

Fuentes del IMSS explicaron que, aunque ya se brinda atención de urgencias a no afiliados, sólo se estabilizaban y son referidos a instituciones de salubridad.

Ahora, el nuevo plan busca que el Seguro Social se haga cargo de toda la atención de una persona no afiliada que sufra una urgencia real.

Para cubrir los costos de esa atención, el IMSS alista convenios de colaboración con la Secretaría de Salud y el Seguro Popular.