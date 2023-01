Piden Empresarios de Norteamérica rápida resolución de controversias

Ciudad de México.- Empresarios de México, Estados Unidos y Canadá enviaron una carta a los presidentes de sus respectivos países en la cual solicitan que se llegue a una rápida resolución en diversas controversias, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

La Iniciativa Privada advirtió que es importante trabajar en políticas públicas adecuadas para evitar el uso de mecanismos que deben entenderse como recursos de última instancia.

"Hacemos un llamado a nuestros gobiernos para que trabajen en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos", señaló en el comunicado conjunto el Consejo Coordinador Empresarial, U.S. Chamber of Commerce y el Business Council or Canadá.

Instaron a los tres gobiernos a negociar, a través del diálogo y la cooperación, la solución de otros retos actuales, como la posible prohibición del maíz modificado genéticamente, de manera que se evite que lleguen a procedimientos formales de solución de controversias.

"Nuestra resiliencia compartida, crecimiento económico y creación de empleo, así como la calidad de vida de nuestras sociedades, dependen de continuar con la toma de acciones estratégicas en favor de Norteamérica", expusieron.

Advirtieron que en todos los sectores la capacidad de Norteamérica para competir con el resto del mundo dependerá en gran medida de la seguridad energética regional, con un plan de transición que garantice el acceso a electricidad, combustibles limpios y confiables a precios competitivos, que permitan a los inversionistas cumplir sus objetivos empresariales, así como sus metas medioambientales globales.

Al mismo tiempo, abogaron por la certidumbre para las inversiones.

"Es fundamental que nuestros gobiernos trabajen juntos en desarrollar estrategias que refuercen el Estado de Derecho, aseguren certidumbre para los negocios y se adhieran a menores prácticas globales de transparencia, previsibilidad, estabilidad, rendición de cuentas y debido proceso", subrayaron los empresarios.

Las organizaciones empresariales manifestaron que en la última reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC/USMCA/CUSMA en Vancouver, los tres gobiernos se comprometieron a establecer un subcomité que cooperaría durante casos de emergencia para mantener, restablecer o abordar las cuestiones relacionadas con el comercio transfronterizo, así como un grupo de trabajo que establecería un entendimiento compartido de las prioridades de infraestructura crítica.

En este sentido, la IP de los tres países ofrecieron su experiencia y se mostraron dispuestos a participar en los diálogos sobre un protocolo trinacional para reducir las disrupciones económicas durante crisis futuras.