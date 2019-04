Piden distribuidoras 'vetadas' audiencia con AMLO

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 'vetó' a tres distribuidoras de medicamentos "consentidas" en el sexenio pasado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) solicitó una audiencia con el Presidente para reiterar su compromiso de apertura y transparencia.

El organismo aseguró que dos de las empresas vetadas por el Mandatario federal, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA) y Farmacéuticos Maypo, forman parte de la asociación y cumplen con los estándares de Ética y Transparencia.

"Han manifestado su compromiso de apertura para responder cuestionamientos y compartir cualquier información que la autoridad les señale", dijo la ANDIS.

La Asociación detalló que ambas empresas han participado en los diversos procesos de licitación de compras consolidadas, cuyo mecanismo es evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría de la Función Pública (SFP), los Órganos Internos de Control de todas las dependencias y Testigos Sociales.

Señaló que la distribución de medicamentos no representa ningún gasto para las instituciones.

"El precio de compra de los medicamentos ya incluye el costo de la distribución para los dos mil puntos de entrega", reportó el organismo a través de un desplegado.

Indicó que los miembros de la ANDIS representan a más de 200 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecen a las instituciones y entidades de salud que participan en la compra consolidada.

En 2018, distribuyeron casi mil 300 millones de piezas de productos, con un nivel de entrega promedio de 98 por ciento en dos mil puntos de entrega.

Abastecen medicamentos en almacenes, hospitales y farmacias del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y otros centros hospitalarios de Sedena, Semar y Pemex.

Por otra parte, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud investiga a las distribuidoras "consentidas" del Gobierno de Enrique Peña Nieto para la venta de fármacos en el sector salud.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, a la fecha, la Ssa no ha detectado ninguna irregularidad.

Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicinas y Equipo Médico concentraron el 58.3 por ciento del gasto que corresponde a la compra de medicamentos en el IMSS e ISSSTE durante el sexenio pasado, lo que equivale a 176 mil 583 millones de pesos, así como 42 por ciento del gasto de las ventas de medicina a los estados, es decir, otros 3 mil 134 millones de pesos.



...Y piden aplicar 'veto' tras indagación

Luego de que el Presidente 'vetó' a tres distribuidoras de medicamentos "consentidas" en el sexenio pasado, la ANDIS señaló también que el veredicto de Andrés Manuel López Obrador debe basarse en una investigación.

"El veto parece ser una medida que respondería a algún ilícito, que ya se contempla en las leyes mexicanas, y recibe el nombre de inhabilitación y se llega a ello después de un debido proceso", dijo en entrevista Carlos Ramos, director de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).

Aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial y el anuncio del Presidente fue sorpresivo e inesperado.

Respecto al calificativo de monopolio, Ramos indicó que las dos empresas de ANDIS mencionadas por el Presidente no pasan de una participación mayor entre el 15 y 18 por ciento de la compra.

"Consideramos que esto no prefigura ningún elemento para ser considerado monopólico", mencionó Ramos.

La ANDIS aseguró que la distribución de medicamentos no representa ningún gasto para las instituciones.

"El precio de compra de los medicamentos ya incluye el costo de la distribución para los dos mil puntos de entrega", reportó el organismo.

Detalló que los miembros de la ANDIS representan a más de 200 laboratorios nacionales y extranjeros, que abastecen a las instituciones y entidades de salud que participan en la compra consolidada.

Abastecen medicamentos en almacenes, hospitales y farmacias del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y otros centros hospitalarios de Sedena, Semar y Pemex.