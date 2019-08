Piden acciones contundentes para el tráfico de armas

Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado pidió a los Gobiernos de México y Estados Unidos tomar acciones para frenar el tráfico de armas hacia el territorio nacional.

Salomón Jara, vocero del grupo parlamentario, consideró que los lamentables hechos ocurridos este fin de semana en El Paso, Texas, deben servir a ambos países para poner en marcha acciones contundentes a favor del control de armas, que permitan erradicar el tráfico ilegal.

"El comercio ilegal de armas de fuego es una de las actividades que, junto al tráfico de drogas y la trata de personas, deja mayores dividendos a la delincuencia organizada transnacional y causa mayores daños al incrementar la violencia y el poder de la delincuencia", dijo.

El legislador morenista recordó que, de acuerdo con el informe Beyond Our Borders, del Center for American Progress, una organización estadounidense que cita los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre 2011 y 2016, al menos 106 mil armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

De esa cifra, 74 mil fueron compradas legalmente en territorio estadounidense.

"El informe también señala que cada año cerca de 213 mil armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano", lamentó.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos a México ha dejado un saldo de al menos 56 mil 588 personas asesinadas entre enero de 2015 y junio de 2019, esto es, 34 diarias.

"La SRE señaló que actualmente 7 de cada 10 homicidios y otros crímenes de alto impacto se cometen con armas provenientes de la frontera norte, específicamente de estados como Texas, California y Arizona", refirió.

Jara urgió a emprender una lucha frontal contra el tráfico ilegal de armamento proveniente de Estados Unidos, y respaldó la postura del Canciller Marcelo Ebrard, al solicitar al Gobierno estadounidense acciones para disminuir el tráfico ilegal de armas a través de la frontera entre ambos países.

Ebrard también pidió la implementación de operativos de revisión en el lado mexicano de diversos cruces fronterizos por parte de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Fiscalía General de la República.

"Los altos niveles de violencia en el país se relacionan con la gran capacidad de fuego que tiene la delincuencia y con la gran facilidad con la que adquieren el armamento", aseveró.

"Para contribuir a pacificar al país, el Senado de la República debe tomar este tema como un asunto prioritario durante el próximo periodo ordinario de sesiones".