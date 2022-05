Piden a UNESCO y al Papa parar Museo de las Momias

Ciudad de México.— El movimiento por la Defensa de las Momias de Guanajuato solicitó este lunes la intervención del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO para impedir que se construya el nuevo Museo de las Momias (Mumo) en el polígono de protección de la Ciudad Histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988.

Los inconformes mantienen un plantón desde el 22 de abril contra el proyecto, un shopping mall que tendrá a las momias como "atractivo ancla", según señaló el antropólogo Luis Miguel Rionda, académico de la Universidad de Guanajuato, en conferencia de prensa, al tiempo que destacó el valor identitario que tienen estos cuerpos para los pobladores.

Los integrantes del movimiento enviaron además una carta al Vaticano para comunicarle al Papa Francisco "las irregularidades en torno a la gestión de los restos humanos de habitantes de Guanajuato de otra época", algunos de los cuales preservan vestigios de su fe católica.

También presente en la conferencia, Paloma Robles Lacayo, ex directora del recinto que actualmente resguarda a las momias, informó que las obras del museo que impulsa el alcalde Alejandro Navarro, y la deuda contratada por 70 millones de pesos para la construcción del mismo, se basa en una supuesta autorización del INAH que en realidad no existe, aseguró, pues el Instituto sólo otorgó una factibilidad al proyecto, que considera 53 locales comerciales y 8 salas de exhibición, de acuerdo con un documento hecho público este lunes por la también regidora.

Además, los inconformes alertaron que la construcción del Mumo puede suponer un riesgo para el reconocimiento mundial de Guanajuato.

"Si bien la zona en la que pretende ejecutarse el proyecto no forma parte de la declaratoria de zona de Monumentos Históricos de Guanajuato, sí forma parte del polígono de protección de la UNESCO. La dirección de Patrimonio Mundial del INAH tendría que validar el proyecto para que no se ponga en riesgo el valor excepcional del sitio", dijo Rogelio García, ex director técnico de proyectos de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH.

García, asimismo, destacó el carácter patrimonial de las momias, pues son "bienes muebles" asociados al sitio histórico del Panteón de Santa Paula.

En la conferencia también participaron Gabriela Ortiz Lozano, profesora y activista por la defensa de la cancha deportiva que está en la zona, el ex diputado y profesor Carlos Arce, y Jaime Aguayo, promotor del plebiscito sobre el museo.