Urgen a Gobierno transparentar estudios de vacuna cubana

Ciudad de México.— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición de la vacuna cubana contra Covid-19 para ser aplicada a niños, académicos urgieron a transparentar los estudios y resultados del biológico.

Malaquías López Cervantes, experto en Salud Pública, advirtió que esta vacuna no cuenta con estudios publicados en revistas científicas que demuestren que es efectiva y segura.

"Eso es lo que se le pide a cualquier innovación de esta naturaleza a nivel mundial. Lo único que hay es la idea de que los cubanos la usaron, y no les fue mal, y eso qué quiere decir, pues quién sabe. Si los niños están correctamente inmunizados o no en Cuba no lo sabemos; si ha habido efectos colaterales más o menos frecuentes tampoco sabemos. Simplemente se tiene un valor anecdótico de: 'Así lo hice, y si quieres hazlo tú también".

Para el experto, de aplicarse esta vacuna se estaría actuando de manera arbitraria por personas que carecen de formación científica o de ética para tomar decisiones respecto a la salud de los niños.

"La población tendrá que enfrentarse al problema de que lo acepta o de plano prefiere que sus niños se mantengan en la situación actual. Es una responsabilidad grave de parte del Gobierno federal el decir o le pones esta vacuna o nada, sin haber tenido la capacidad de ventilar, discutir y consensar a nivel nacional de qué estamos hablando. Se está procediendo de una manera sustentada en ideología, no sustentada en conocimiento objetivo y científico".

Por su parte, Andreu Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, señaló que es un error que el Gobierno quiera aplicar la vacuna cubana a los niños, pues coincidió en que no hay ensayos clínicos con resultados publicados sobre su efectividad y seguridad.

"Es una vacuna que fuera de México sólo ha sido autorizada en países autoritarios, sin transparencia. La OMS NO ha recibido información sobre la vacuna ni CUBA ha solicitado su evaluación -a pesar de que en enero dijeron que lo iban a hacer-", advirtió en su cuenta de Twitter.

Señaló que aunque ésta fue evaluada por el comité de moléculas nuevas de la Cofepris, no hay versiones públicas de las minutas.

"Si la vacuna es tan buena, ¿Por qué no transparentan el archivo sometido a COFEPRIS y las minutas de su discusión y aprobación en ADULTOS? y lo mismo si se autoriza en niños".