Pide sector eólico modificar modelo energético

Ciudad de México.- Ante la posibilidad de que la contrarreforma eléctrica pueda ser aprobada -y que privilegiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, el sector eólico pidió modificar, más no destruir el modelo que ha generado inversiones en los últimos años.

Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), dijo que para que México avance es necesario tener energía asequible y confiable, porque la generación eléctrica con combustibles fósiles está borrando la posibilidad de que las siguientes generaciones tengan un futuro.

"Tengamos una discusión técnica del tema, basada en la información y en el análisis de lo que realmente le conviene al País, analizando lo que se ha hecho y encontrar los cómo sí. Lo que no haya funcionado, modificarlo, pero no destruir por completo un modelo que ha tenido muchas cosas positivas. No busquemos excusas para diferir estás decisiones.

"El modelo energético en México demostró en años recientes que puede ser un motor para dinamizar la economía y la competitividad de múltiples sectores y empresas, así como para dar solidez a las finanzas públicas, favoreciendo objetivos sociales; empezamos a ver que es posible que este crecimiento se dé de manera sustentable, múltiples empresas de todos tamaños, de todos rangos, han logrado acceder a un suministro eléctrico cada vez más barato y competitivo, incluyendo la propia CFE. Demos esa oportunidad a otros participantes que puedan tener acceso a esos beneficios", señaló Olivé durante la inauguración del México Wind Power 2022.

Recordó que se registraron niveles importantes de inversión nacional y extranjera en infraestructura eléctrica y que en los últimos 11 años la energía eólica tuvo un abaratamiento de hasta un 70 por ciento en el costo de la tecnología, convirtiéndola en una de las más baratas.

Actualmente, México cuenta con 7 mil 260 megawatts eólicos en operación como resultado de la certeza jurídica y de inversiones.

Sin embargo, Walter Julián Ángeles, director general de energías limpias de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que con la reforma energética de 2013 no será posible lograr la transición energética porque el fin no sólo es generar energías limpias.

"La producción de electricidad a través de energías limpias no son un fin en sí mismo, sino más bien son un medio al que todos queremos llegar a detener, que es la emergencia climática, que estamos viviendo y tomar nuestra responsabilidad en el cambio climático de la manera más eficiente.

"Pero la transición energética es la sustitución de una matriz primaria basada principalmente en combustibles fósiles a una de mayor preponderancia de renovables. Yo creo que hay que superar este debate, hablar de la internacionalización de mayor generación proveniente de fuentes renovables, únicamente desde el punto de vista de la generación eléctrica es no entender el sistema energético en su conjunto, sino nada más hablar de un proceso de sustitución tecnológica que no nos va a llevar a alcanzar la transición energética, por eso nosotros consideramos que de seguir con esta legislación no vamos a avanzar a ninguna transición energética", señaló Ángeles.