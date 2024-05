Pide Morena que 'marea rosa' sea gasto de campaña de Xóchitl

Ciudad de México.- Luego de que las organizaciones que conforman la llamada "marea rosa" acordaron respaldar a Xóchitl Gálvez, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que pedirá al INE que la marcha convocada para el próximo 19 de mayo sea contabilizada en los gastos de campaña de la candidata de la oposición.

En conferencia en la que estuvo acompañado por Marcelo Ebrard, Delgado informó que también solicitarán que las movilizaciones del 26 de febrero de 2023 y del 18 de febrero pasado se declaren como actos anticipados de campaña, por considerar que fue una orquestación dirigida a favorecer a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Delgado tachó a las organizaciones convocantes de hipócritas, porque son las mismas que se hacían llamar sociedad civil e independientes.

"Ayer tuvieron un acto de sinceridad, se quitaron la máscara y resultó cierto lo que siempre dijimos: que no era sociedad civil organizada, en realidad era la derecha. Y ya están convocando el próximo 19 de mayo a la candidata del PRI, aunque la vistan de rosa es la candidata del PRI y la candidata del PAN y el líder de la PRIANdilla inmobiliaria del señor Santiago Taboada. Fuera máscaras, es una marcha del PRIAN.

"Por lo tanto, le vamos a pedir a la autoridad electoral que le carguen como gasto de campaña esa marcha. Porque, ¿quién le va a creer que es una marcha ciudadana?", indicó.

Agrupaciones como el Frente Cívico Nacional, Sí por México y Unidos acordaron respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez, a quien convocaron el 19 de mayo al Zócalo de la Ciudad de México para comprometerse a "defender la República y la democracia".

El líder morenista afirmó que quienes participaron en manifestaciones convocadas con anterioridad en defensa del INE y de la democracia fueron engañados, porque los convocantes están "amafiados" con la derecha.

Delgado anunció también que pedirán que las dos marchas previas a la convocada para el próximo 19 de mayo sean consideradas como actos anticipados de campaña, porque desde su punto de vista tuvieron como objetivo favorecer a la oposición.

"Todos los ciudadanos que de manera honesta marcharon en los anteriores eventos, pues -miren- los engañaron, porque los líderes, los que convocaron, pues están amafiados con la derecha y, por lo tanto, por lo menos la marcha del 18 de febrero de 2024 y del 26 de febrero de 2023 vamos a pedir que se declaren como actos anticipados de campaña porque, evidentemente, eran una orquestación dirigida a favorecer al PRI y al PAN", sostuvo.

Sobre la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el INAI, luego de que el primero reveló datos personales de la analista política María Amparo Casar, Delgado rechazó que el mandatario federal haya cometido alguna infracción a la ley de datos personales.

Dijo que el combate a la corrupción debe ser al 100 por ciento y, por lo tanto, los actos relacionados con ésta no pueden ser un asunto privado.

Consideró que lo dado a conocer por el presidente le quita legitimidad a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que preside Casar, porque deja de manifiesto que entre sus integrantes no hay actitudes honestas.

"Yo coincido con el presidente de que el combate a la corrupción tiene que ser siempre al 100 por ciento y no decir 'ah, es que este es un asunto privado y, por lo tanto, es un acto de corrupción, pero no hay derecho a hacerlo público'. No hay ninguna violación a los datos personas de quien encabeza Mexicanos Contra la Corrupción, lo que sí hay es una gran deslegitimidad (sic) a esa organización, porque ni siquiera entre sus miembros tienen una actitud honesta", señaló.

El morenista recordó que fue Mexicanos Contra la Corrupción quien dio a conocer "con jiribilla" el caso de las propiedades de la candidata presidencial de su partido y aliados, Claudia Sheinbaum, caso que Xóchitl Gálvez usó para atacarla durante el segundo debate presidencial.

Criticó que ahora les parezca ofensivo que se haga público que su titular estuvo cobrando de manera ilegal una pensión luego de que se alteraron procesos para presentar como accidente un suicidio.

"Moleste a quien molesta, se van a seguir denunciado actos de corrupción y queda revelada la hipocresía de estas organizaciones que, de paso les digo, son esas mismas que, hasta ayer, se decían llamar sociedad civil, que se hacían llamar independientes, que son las mismas que desde 2022 convocaban a marchas ciudadanas, supuestamente defendiendo nuestra democracia, al INE", insistió.