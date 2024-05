¿Por qué la marea rosa hace su candidata a Xóchitl?

Ciudad de México.- Aunque algunas de las agrupaciones de la llamada "marea rosa" pretendían mantenerse neutrales en el proceso electoral 2024, finalmente se decantaron por Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD, como su abanderada para la Presidencia de la República.

Se trata de las organizaciones que convocaron a miles de ciudadanos a las marchas multitudinarias en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Suprema Corte y de la democracia, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país.

Ahí están Sí por México, de Claudio X. González; el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, UNE México, Poder Ciudadano Mx x Mx y Unidos por México, aglutinados en la coalición Unidos.

En entrevista, Guadalupe Acosta, del Frente Cívico Nacional, asegura que la democracia y las libertades están en peligro, por lo que estas agrupaciones no podían permanecer neutrales.

"La 'marea rosa', de la cual forma parte Unidos y el Frente Cívico Nacional, ha hecho tres grandes movilizaciones desde finales de 2022, que han sido para la defensa de la democracia, del INE, de nuestra Constitución, de la Suprema Corte y de la división de poderes. Esas tres movilizaciones tienen ahora una cuarta movilización que será el próximo domingo 19 de mayo", sostuvo en entrevista.

"Hemos decidido en las organizaciones de la sociedad civil que nosotros no somos neutros porque es tan delicado lo que está viviendo el país, el peligro que corre nuestra democracia y nuestras libertades, que los ciudadanos que nos hemos movilizado no podemos quedarnos neutrales, no nos podemos quedar en medio del asunto. Por eso hemos decidido llamar a votar por Xóchitl Gálvez y por Santiago Taboada".

¿Y por qué no llamar a votar por alguna otra opción política? "No podemos llamar a votar por (Jorge Álvarez) Máynez porque no tiene ninguna posibilidad de triunfo, eso lo demuestran todas las encuestas y el ánimo social.

"Y no podemos llamar a votar por Claudia (Sheinbaum) porque ellos representan exactamente contra lo que hemos estado luchando. Nosotros queremos que el INE se respete y ellos lo quieren destruir; nosotros queremos que la Corte siga siendo independiente y ellos la quieren capturar; nosotros queremos que las libertades se amplíen y ellos las quieren reducir; nosotros no queremos el militarismo y ellos empujan el militarismo; nosotros queremos democracia plena y ellos quieren pensamiento único y quieren someter a todos. Por eso la marea rosa no es neutral.

"Sería una irresponsabilidad ser neutral y hemos decidido invitar a Xóchitl (Gálvez) y a Santiago (Taboada) a que acudan a nuestra movilización del 19 de mayo, que tomen la palabra y se comprometan con la sociedad civil a tener un Gobierno plural, incluyente, transparente, democrático, paritario, para que haya un nuevo estilo de gobernar. No queremos regresar al pasado, queremos hacer un Gobierno hacia el futuro con libertades, democracia y ciudadanía. Ya nos confirmaron los dos que van a asistir, que van a tomar la palabra".

¿Serán solo ellos los oradores? "También habrá participantes de la sociedad civil que van a explicar y van a decir qué esperamos del próximo Gobierno, como estamos seguros de que podemos ganar, qué tipo de gobiernos queremos. No solamente vamos ahí a respaldar a unos candidatos, vamos a decir de qué manera se debe de gobernar con un gobierno distinto. No estaremos arriba los dirigentes de las organizaciones sociales como no hemos estado en ninguna de las tres marchas y no estarán arriba tampoco los dirigentes partidarios.

"Es una movilización convocada por la ciudadanía a la cual pueden acudir perfectamente todos los militantes de los partidos. PRI, PAN, PRD son nuestros aliados en esta lucha, pero ésta es una movilización que convoca la marea rosa donde queremos comprometernos con los candidatos y queremos plantear un nuevo estilo de Gobierno"

¿Quiénes tomaron esta decisión y cuándo la acordaron?

"Tenemos nosotros una organización que se llama 'Unidos' en la cual distintas organizaciones, de las cuales forma parte el Frente Cívico Nacional, que es a la que yo pertenezco, estuvo reuniéndose en las semanas anteriores para ver de qué manera íbamos a participar.

"Ahí hubo dos ideas: decir que hay que ser neutrales y que debemos de seguir sin decantarnos por ninguna de las opciones políticas; y otro grupo que terminó siendo la inmensa mayoría y, que por cierto, finalmente se aprobó por unanimidad, donde dijimos que es tal el riesgo del país y el riesgo de nuestras libertades y nuestra democracia ante un presidente de la República que todos los días interviene y que todos los días viola la Constitución, que sería una irresponsabilidad quedarnos neutrales.

"Entonces se discutió y vimos las tres opciones que hay y se determinó que vamos a llamar a votar por Xóchitl, a quien muchos ciudadanos la respaldaron para que fuera candidata, le juntaron firmas para poder salir adelante, y por Santiago en la capital, pero también por todos los candidatos que están a lo largo y ancho del país, porque necesitamos mayoría del Congreso, mayoría del Senado y recuperar las gubernaturas que están en disputa en nueve estados de la República. Vamos parejos".

¿En redes sociales les preguntan, Guadalupe, de qué color van a acudir a la marcha, de si rosa o de los colores de los partidos políticos?

"Nosotros vamos a ir vestidos de rosa y blanco, pero pueden ir con el color que quieran, ni que fuéramos de Morena para intentar imponerles el color vinotinto a todos. Nosotros somos una movilización plural, donde respetamos a los que opinan distinto. Y ahí hay mucha gente del PRI, del PAN y del PRD que están respaldando a Xóchitl y a Santiago. Ni modo que nosotros llamemos a votar en nulo o digamos no salgas de tu casa. Es todo lo contrario. Vamos a salir a llamar a votar.

"No hay más que tres partidos que los están respaldando. La gente puede escoger al mejor de los tres partidos o al que más le guste y votar. Y que vayan vestido, quienes somos de la 'marea rosa' vamos a ir con una prenda rosa, una bandera nacional, que todo mundo lleve una bandera nacional, porque no sé por qué presiento que este presidente que se cree dueño de la bandera nacional, de nueva cuenta, no la va a poner en la asta principal. Pero entonces vamos a llenar el Zócalo de banderas nacionales.

"Yo creo que esta va a ser una gran movilización, una confluencia de partidos y sociedad civil y otorgándole confianza a nuestros candidatos y exigiéndoles un cierto tipo de políticas de Gobierno que beneficien a la mayoría de la sociedad".

Si algo distinguió las anteriores marchas fue el ánimo cívico, la gente fue por su propia decisión, ¿cómo evitar que no se convierta en una concentración de personas movilizadas?

"Nosotros no vamos a imponerle ningún método a los partidos, pero les consta que hemos hecho tres grandes movilizaciones en la cual no hemos gastado un peso en camiones, no hemos dado tortas ni frutsis, no necesitamos comprometer a taxistas ni comerciantes ambulantes. Esa misma sociedad es a la que le estamos pidiendo que vuelva a salir.

"Si los militantes de los partidos se organizan y llegan, entonces no vamos a llenar el Zócalo, vamos a llenar el Centro Histórico. Puede ser la movilización más grande de la historia de este país, la más concurrida, la más fuerte, y debe de ser así, porque nos van a quedar 15 días después para ir a las urnas, y son los 15 días donde los ciudadanos tienen que ponerse de acuerdo con sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, para salir a votar.

"Ese mismo día por la tarde, Xóchitl va a ir al tercer debate presidencial. Nada más que Xóchitl va a llegar a ese debate, si todo sale como yo quiero que salga y como estoy seguro que va a salir, con cientos de miles de ciudadanos a sus espaldas, diciéndole vamos a hacer de estos 15 días los 15 días que van a cimbrar la conciencia nacional. Si los ciudadanos que han salido en todo el país a defender la democracia salen a organizar la votación, tenemos altísimas posibilidades de ganar".