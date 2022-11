Pide Monreal no dejarse presionar en reforma electoral

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó al Poder Legislativo a no dejarse presionar por nadie y actuar con prudencia y sensatez en torno a la reforma electoral.

En entrevista, el senador reiteró que la Cámara alta no va a precipitarse y, por el contrario, revisará con mucho cuidado la minuta que les envíen desde San Lázaro, donde mañana el bloque mayoritario dará a conocer su iniciativa, ante el nulo intento por llegar a una propuesta de consenso.

"El Legislativo tiene que actuar con prudencia, con sensatez, no puede precipitarse ni dejarse presionar ni por sectores ni por nadie", advirtió.

Cuestionado sobre el llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, consisten en una reforma a leyes secundarias, Monreal dijo que no es fácil plantear una propuesta que vulnere el Artículo 41 constitucional, por tratarse de un precepto sobrerregulado.

No obstante, confió en que en el Legislativo prevalecerá la sensatez y la defensa de su facultad como auténtico control de los poderes, entre ellos el Ejecutivo.

"El Legislativo debe ser un equilibrio real entre los poderes, un papel fundamental del Legislativo es ser un contrapeso de los órganos del Estado, de los otros dos poderes y de los órganos autónomos, no puede el Legislativo abandonar su papel de mediador, de entre neutro, de un ente sereno y sensato que pueda generar condiciones de gobernabilidad", consideró.

Sobre los sectores de Morena que pugnan por la aprobación de la reforma, el senador advirtió que como profesor de Derecho no podría aprobar como legislador algo contrario a lo que enseña.

Sin embargo, Monreal reconoció que el presidente está en su derecho de plantear una reforma electoral y el Legislativo de aceptarla o rechazarla.

No pasaría absolutamente nada, añadió, si el próximo proceso electoral se lleva a cabo con las actuales reglas.

"Lo digo con toda responsabilidad: el órgano electoral medianamente ha cumplido con su trabajo. Claro, hace falta mejorar el desempeño individual de algunos consejeros, falta mejorar el desempeño en algunos órganos electorales en los estados, falta mejorar el desempeño de algunos funcionarios con responsabilidades claves, como en financiamiento, pero el órgano electoral ha tenido un desempeño mediano, yo diría, aceptable, y el que regule y el que organice la elección del 24 no pone en riesgo nada", afirmó.

'No seré Caballo de Troya de la Oposición'

Monreal comentó que se equivocan quienes afirman que va a ser el Caballo de Troya de la Oposición, y rechazó que pueda prestarse a actitudes mezquinas en contra de ésta.

El legislador reconoció que su Plan de Reconciliación ha generado conjeturas, entre ellas que existe un acuerdo con el Presidente para unirse a Movimiento Ciudadano y desde ahí dividir a la Oposición.

El senador morenista afirmó que todas esas suposiciones son falsas, y recordó que cuando fue candidato del PRD también lo acusaron de ser comparsa del Presidente y después de que ganaron nunca volvió al PRI.

"Que si voy a jugar un papel frente a la Oposición, si voy a unir a la Oposición, si voy a ser la Troya o el Caballo de Troya de la Oposición, si hay acuerdos con el Presidente para irme a Movimiento Ciudadano y desde ahí dividir a la Oposición. Esto, todo eso es falso, son conjeturas falsas que no conocen mi historia", declaró.

El legislador aseguró que es un hombre limpio y honesto que nunca se prestará a actitudes mezquinas contra la Oposición.

"Deseo que haya una unidad en la oposición para que sea una contienda muy equilibrada, una competencia realmente atractiva para la población. Eso es la democracia, pero nunca me prestaré a denostar a la oposición, ni nunca me prestará a componendas, ni menos a prestarme a actitudes que lesionen a la oposición, nunca lo haré, no voy a actuar mezquinamente con nadie", sostuvo.