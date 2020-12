Pide IMSS no ser 'gandallas' en vacunación contra Covid

Agencia Reforma / Zoé Robledo, director del IMSS

Ciudad de México— El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, emitió un oficio dirigido al personal directivo para evitar que haya "gandallas" que se salten las filas y sean vacunados contra Covid-19 sin que les corresponda en esta primera fase.

El documento, que fue leído por Robledo durante una conferencia de medios, establece que todo el personal de la salud será vacunado, pero las primeras dosis están destinadas a quienes están atendiendo directamente a pacientes infectados con el SARS-CoV-2.

"Debemos garantizar que nadie se salte la fila, que no haya gandallas, que no haya influyentismo. Ya han llegado algunas denuncias y las estamos investigando y, que quede claro, nadie que no sea personal de salud atendiendo a Covid-19 en la primera línea debe de ser vacunado en esta primera etapa", enfatizó.

Robledo reconoció que, efectivamente, se han registrado algunos casos en los que personal que no cumple con los requisitos de priorización ha intentado o ha logrado vacunarse.

El IMSS, explicó, desarrolló para el otorgamiento de la Condecoración Miguel Hidalgo una base con los datos del personal médico que está atendiendo casos de Covid-19, la cual ahora será utilizada para verificar que el personal enlistado para recibir la vacuna efectivamente cumpla con el perfil.

Sobre el caso ocurrido en el 25 Batallón de Infantería de Santa María Rayón, Estado de México, en el que el doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos, dependiente de la Secretaría de Salud mexiquense, presuntamente se incluyó en la lista para vacunarse y también anotó a sus familiares, Robledo dijo que el IMSS fue ajeno, pues no se utilizó su plataforma para programar a los candidatos a recibir la vacuna.

Robledo reconoció que el IMSS y el conjunto de las instituciones de Salud del Valle de México están atravesando por los momentos más difíciles de la epidemia al incrementarse de manera acelerada en los últimos días los casos de personas hospitalizadas.

Por ello, dijo, todo el sector salud está trabajando en la reconversión hospitalaria para sumar más camas y personal que permita enfrentar la emergencia sin que los hospitales se vean rebasados.

"Sí, hay que decirlo como es, estos han sido de los días más complejos en la atención hospitalaria", manifestó.

Anoche, el Seguro Social negó la versión difundida por el Gobierno mexiquense de que un error de la empresa contratada por el IMSS habría ocasionado descontrol y provocado que el personal de salud no acudiera en su totalidad a la hora asignada.

"En el Estado de México no se utilizó la plataforma para agendar citas, debido a la premura del inicio del proceso de vacunación y el elevado número de personas que estuvieron de manera concurrente a la hora de la aplicación", expuso el Instituto.

"Los candidatos para vacunarse fueron convocados por cada institución de salud, con base en los hospitales que atienden Covid-19 con mayor productividad y fueron enviados en transporte a la sede de la aplicación".

De acuerdo con el relato del Instituto, aproximadamente a las 16:00 horas del jueves 24 de diciembre ya no había flujo de personas para la aplicación de la vacuna, por lo que el responsable del punto de vacunación, adscrito a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, convocó al personal integrante de las células de vacunación para concluir con las dosis disponibles y evitar el desperdicio.