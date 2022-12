Pide Ebrard que no queden 'corcholatas' fuera

Ciudad de México.— Ninguno de los aspirantes de Morena debe ser excluido y la dirigencia del partido debería organizar un debate entre los contendientes para que la militancia conozca qué ofrece cada uno de ellos, consideró el Canciller Marcelo Ebrard.

De gira en Querétaro dijo que deben estar incluidos Ricardo Monreal, líder del Grupo Parlamentario morenista en el Senado, y el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien sería la apuesta de esa agrupación política en la eventual alianza de 2024.

"Entonces, somos cinco, pues que seamos cinco, o sea no, ninguno fuera", dijo en alusión a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a Monreal, a Fernández Noroña y a su propia persona.

El Canciller dijo que el próximo domingo se va a reunir con el líder nacional de su partido, Mario Delgado, para proponerle la realización de los debates.

"Ese debate, que se lleve a cabo el año entrante, previo a la encuesta, va a ser en beneficio de las y los ciudadanos y de todos; que se aclare qué representamos cada quien, qué proponemos y qué hemos hecho", señaló.

Ebrard descartó que este ejercicio pueda fracturar al partido, pues la experiencia demuestra que es beneficioso para que los militantes conozcan a sus candidatos.

"Yo, en 2005, fui candidato en ese tiempo por el PRD, hicimos un debate Jesús Ortega y yo en la tele; y después se hizo la encuesta. No hubo división, no hubo pleito, no pasó nada.

"¿Sabes qué pasó? Nos fue re bien en la elección. Entonces, yo lo que diría es que el debate pues ayuda, no no estorba, no crea tensiones y al contrario es una forma de que cada quien exprese lo que quiere hacer", insistió.