Ofrece México a EU que prohibición del maíz sea hasta 2025

Ciudad de México.— México ofreció a Estados Unidos extender hasta el 2025 el plazo para iniciar con la prohibición en el País del maíz genéticamente modificado, informó la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

La propuesta se dio durante la reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.

"El Presidente le explicó al Secretario de Agricultura de Estados Unidos y se dijo que además si querían (EU) se daría un paso más para la transición, porque fue 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, cinco años de transición, dijo hagamos uno más: 2025", detalló Buenrostro.

Dijo que en un principio el periodo de transición para la prohibición de las importaciones era hasta 2024, pero se alargó hasta 2025.

También aclaró que la anunciada supresión gradual no incluía el maíz amarillo transgénico para la alimentación animal y algunos usos industriales.

A finales de noviembre, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su Administración esperaba llegar a un acuerdo sobre el tema con Estados Unidos, que envía anualmente al País alrededor de 17 millones de toneladas de maíz.

¿Y la controversia automotriz?

Respecto a la resolución final del panel de solución de controversias, por las reglas de origen del sector automotriz, se espera que se pueda dar a conocer el próximo 13 de enero, destacó Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior, de SE.

Quieren agilizar las consultas energéticas

La Secretaría de Economía está interesada en que el proceso de consultas sobre la política energética de México se haga de manera rápida para que no se pierdan posibles inversiones que llegarían al País.

"Nos interesa avanzar rápido para no distraer al inversionista y que no pierda el interés en venir a México", afirmó Buenrostro.

Resaltó que la energía es uno de los recurso claves para las inversiones, por lo que debe haber certeza en su suministro.

"Algo que es muy relevante para alguien que quiere invertir primero es que tiene que haber energía, lo que mueve la industria al final del día es la energía, necesita claridad del sector energético.

"Los que no son participantes del sector energético lo único que quieren saber es si hay o no energía, no le importa quién la venda, lo único que quiere es certeza de la energía", explicó Buenrostro.

La Secretaria dijo que se buscan resolver más consultas de manera amistosa para evitar caer en un panel, situación que retrasaría las inversiones.

"Si nos vamos a panel el problema es que ahí se alargan los tiempos, entonces la decisión de invertir también se alarga", detalló.

Nájera dijo que México ha insistido en que las consultas sean presenciales, de manera que habrá grupos de trabajo para resolver y proponer, entre los tres países, con un calendario entre diciembre y enero.

La SE ha trabajado de la mano con el sector energético para resolver dudas técnicas a las contrapartes.

"Por alguna razón no estaba trabajando el equipo de la Secretaría de Economía de manera coordinada con los sectores técnicos, entonces había muchas consultas que no estaban exhaustivamente atendidas, entonces más contrapartes se quedaban con muchas dudas", dijo Buenrostro.

Destacó que ahora la contraparte tiene siente que sus dudas son respondidas.

"La sensación que está teniendo nuestra contraparte es que sí le estamos poniendo atención a sus dudas, porque antes sentían que estaban incompletas y no estaban siendo atendidas, entonces esa es una primera gran diferencia", comentó Buenrostro.