Pide Ebrard cuidar la interna de Morena rumbo al 2024

Ciudad de México.- La dirigencia nacional de Morena debe cuidar el proceso interno para elegir al candidato a la elección presidencial de 2024 y no arriesgar el prestigio del movimiento, consideró el canciller Marcelo Ebrard.

El funcionario indicó que él envió al líder nacional del partido, Mario Delgado, una serie de propuestas para que se definan reglas de cómo se llevarán a cabo las encuestas y de cuándo deberían renunciar los aspirantes que tienen cargos públicos.

"Ahí están las propuestas que yo hice, que son sentido común para proteger nuestro movimiento y su prestigio. No estoy hablando por mi persona, yo por mí, pues voy feliz, voy adelante en todo.

"Pero ¿por qué digo que cuidemos el proceso? ¿Por qué? Porque, pues como parte de Morena, Morena tenemos una obligación ética superior a los demás. Nosotros mismos fijamos una vara muy alta, conviene cuidar el proceso", dijo.

Ebrard aseguró que no se ha reunido con Delgado, pero que le toma la palabra de que en junio habrá una primera reunión de la dirigencia nacional con los aspirantes.

"Tiene una carta desde diciembre, y sugeríamos nosotros que se citaran a los que estamos participando para ponernos de acuerdo. No lo ha hecho, pero al final ya dijo que lo va a hacer, en junio. Entonces, ya con eso me doy por enterado que finalmente lo que propusimos se va a llevar a cabo. Estamos a tres semanas, entonces ya no le discuto la fecha", señaló.

Ante la invitación de su partido de que los aspirantes presidenciales acudan a apoyar a los candidatos a gobernadores en el Estado de México y en Coahuila, Ebrard dijo que antes de confirmar su asistencia en el último estado, al que fue convocado, primero hablará con el candidato Armando Guadiana.

-¿Pero si va a ir a Coahuila el 28 (de mayo) o no?, se le cuestionó.

"Yo creo que sí, pero voy a ponerme de acuerdo con él", respondió.

Sobre las declaraciones de la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, de que el país está preparado para una mujer presidenta, Ebrard dijo que esto desde hace mucho tiempo.

"Pues siempre hemos estado preparados ¿no? Yo no sé porque tenía dudas", indicó.