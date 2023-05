Exige Morena orden a 'corcholatas'

Ciudad de México.- En medio de una guerra interna que empezó con patadas bajo la mesa y creció hasta los manotazos a la vista de todos, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, exigió a los aspirantes presidenciales meter en cintura a sus operadores.

En entrevista con REFORMA, el dirigente retó a las llamadas 'corcholatas' morenistas a que demuestren que son capaces de gobernar, empezando por disciplinar a sus simpatizantes para frenar la guerra sucia, que, avizora, se intensificará en próximas semanas.

PUBLICIDAD

A la acusación del Canciller Marcelo Ebrard y su equipo de ser omiso en fijar reglas claras para la contienda interna desde diciembre, Delgado responde que, de haberlo hecho, el tema sería quién viola más el acuerdo y el desgaste sería mayor.

Para Delgado, la reunión que las "corcholatas" sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de abril en Palacio Nacional, fue para convocarlos a la unidad y cuidar el proyecto de la 4T.

"Que sean conscientes de que estamos viviendo un proceso histórico y que si vamos en unidad es muy difícil que podamos tener un resultado inesperado. Si vamos unidos está claro que vamos a ganar la Presidencia, y en la Cámara de Diputados y Senado vamos tener los votos suficientes para tener mayoría calificada y poder hacer reformas constitucionales", afirmó.

Sin embargo, reconoció, sí cambió la percepción de los aspirantes sobre el proceso, pues salieron con la idea de que se acortará el tiempo para definir la ruta y necesitan acelerar su crecimiento y popularidad.

-¿Qué hará la dirigencia ante una lucha intestina en ascenso?

"Creo que se va a poner más intensa, habrá más tensión entre los equipos, Me parece que ellos (los aspirantes) se están comportando a la altura, pero los equipos, por quedar bien con sus jefes, con su jefa, hacen cosas inapropiadas o imprudentes.

"Entonces, más que falta de reglas, debe haber un llamado de las corcholatas a sus equipos a que haya respeto, a que se conduzcan con fraternidad, a que no ataquen. No es falta de reglas, sino falta de principios y orientación política de algunos que integran los equipos de las corcholatas".

-Se le responsabiliza a usted de generar confrontación al no establecer reglas.

"Si hubiera reglas, dirían, no se respetan. ¿Quién no la respetó?, pues fulanito porque hay una barrera en su favor o fulanita que se la borraron. Caeríamos en un debate que sería más desgastante para todos".

-¿Le preocupan los excesos en el proselitismo de las corcholatas?

"He escuchado que ellos se deslindan, que ellos no están participando directamente, y hay gente que quiere quedar bien con las corcholatas, así que cometen cualquier cantidad de excesos".

Para Delgado, la clave de la unidad no está en la dirigencia, sino en los aspirantes al terminar con la guerra sucia.

"Quien aspire a dirigir este País tiene que mostrar liderazgo entre sus simpatizantes: si quieres ser Presidente de la Nación, debes demostrar que tienes disciplina y liderazgo entre la gente que te apoya y que no ande haciendo locuras", advierte.

La ruta

Mario Delgado insiste en que las fechas del proceso interno serán pactadas la primera semana de junio, pero la intención es que la segunda quincena de ese mismo mes esté lista la convocatoria.

El Consejo Nacional de su partido, del que también forman parte los Gobernadores, se tomaría una o dos semanas para depurar la lista, que se prevé sea numerosa, pese a que existen cuatro claros perfiles. La primera encuesta se mantiene entre julio y agosto.

Debido a que en su encuentro con los cuatro aspirantes el Presidente dejó ver que podría haber sólo un sondeo, Delgado asegura que esos escenarios se incluirán en la convocatoria.

"Podría haber una sola encuesta, pero va a depender de cuántos se inscriban en la convocatoria. Si se inscriben cuatro o cinco perfiles, quizás ya no tendría caso una segunda encuesta", dijo.

Aun cuando los estatutos prevén el acuerdo político, para Delgado sería mejor una segunda encuesta, porque ese ejercicio es el legado de López Obrador, el cual se aplicaría entre septiembre y octubre.

La intención es que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena realice ambos ejercicios, y dos empresas privadas realicen sondeos espejo.

Precisó que una vez que se dé a conocer quién será "el Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación", cargo que asumirá el candidato para respetar el plazo legal, éste deberá renunciar a su cargo como funcionario.

Delgado consideró que no sería conveniente que los servidores públicos que compiten dejen su encargo antes.

"¿Para qué renunciar antes? Hacer actos de proselitismo nos pondría en riesgo de caer en actos anticipados de campaña, pero es algo que tenemos que discutir entre todos y ver si podemos encontrar alguna fórmula para ello", abundó.

"Estamos viviendo un proceso inédito, a partir del diálogo entre todos es como podemos ir conciliando las distintas posturas para que todos se sientan cómodos con el proceso".

¿Ruptura con Ebrard?

Gran parte de la trayectoria política de Delgado ha sido por los cargos en los que lo colocó Ebrard, pero después de 2019 se les ha visto distantes, incluso algunos morenistas aseguran que están en bloques contrarios.

Al respecto, el dirigente de Morena negó que exista una ruptura con el Canciller, y aseguró que, en "momentos difíciles", le ha demostrado su amistad y lealtad.

"No tengo ningún pleito, ruptura, distanciamiento, como quisieran hacer parecer algunos, estoy en mi papel de presidente del partido y ahí sí me toca ser imparcial; no tengo complicidades ni con él, ni con la doctora Sheinbaum, ni con Adán Augusto, ni con Ricardo", aseguró.

-¿Ve enojo en Ebrard por cómo se da la contienda interna?

"Marcelo es un político inteligente, maduro, comprometido, tiene todo el derecho, la legitimidad, para participar en este proceso, pero no creo que esté enojado, no encuentro una razón para que él pudiera estarlo. Lo veo muy activo y echado para adelante".

-¿No hay temor de que Ebrard se vaya a la oposición si el resultado no es el que espera?

"Él es un hombre de principios, no va a ponerse en contra de un proyecto al que ayudado a construir, que impulsó. No creo que lo haga ni él ni Adán ni Claudia ni Ricardo. El Presidente les tiene confianza, les dice hermanos".