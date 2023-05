Descarta Ebrard deportaciones masivas de EU

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que no habrá deportaciones masivas de parte de Estados Unidos con la terminación del Título 42 y su reemplazo por el Título 8, que prevé medidas más severas para los migrantes.

Entrevistado en la Cancillería, indicó que el máximo número de deportaciones que se dieron bajo el Título 42 que permitía la expulsión en automático por medidas de salubridad fue de cerca de 18 mil personas al mes.

"No especulamos, no te doy cifras porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño. De tantos miles, no lo veo, ni siquiera es factible legalmente", indicó.

Estados Unidos, explicó, reporta anualmente la detención de cerca de dos millones y medio de personas que cruzaron su frontera y nunca se ha registrado una deportación que implique a cientos de miles.

"Esas personas pasan, o han pasado o han atravesado nuestro territorio y nunca se ha dado una deportación de dos millones de personas, ni de 600 mil, ni de 200 mil, eso no existe", insistió.

Este jueves concluirá la aplicación del Título 42, adoptado en 2019 durante la pandemia de Covid-19, y las autoridades estadounidenses volverá a implementar el Título 8, que contempla sanciones más severas, como la no admisión durante cinco años si cruzan la frontera de manera irregular o, incluso, la cárcel si hay reincidencia.

Ebrard dijo que esta mañana el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, habló con el Instituto Nacional de Migración para implementar las medidas que le corresponden a México y atender lo que pueda surgir en la zona fronteriza.

"A nosotros nos corresponde -por instrucciones del señor presidente- pues estar en comunicación con las autoridades de los Estados Unidos, estar informando lo que ocurra pues hoy, mañana, pasado mañana", dijo.