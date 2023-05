Pide Ebrard a gobernadores prudencia por 'corcholatas'

Ciudad de México.- Ante el claro apoyo que han dado algunos gobernadores de Morena a aspirantes presidenciales, el canciller Marcelo Ebrard les pidió prudencia, no inclinar la balanza o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña.

"La prudencia de hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la República. No te puedes convertir en el promotor de la campaña o precampaña de una u otro de los que estamos participando, eso es lo que no debe ser, ese es el límite", indicó Ebrard.

El fin de semana fue muy marcado el apoyo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, incluso lo acusaron de organizarle los actos en los que participó.

Ebrard justificó que no coincidió con el mandatario estatal en su visita por Oaxaca porque él tenía muy clara su agenda de ir a las poblaciones, no quedarse en la capital.

El canciller quiso ser muy cauteloso al opinar sobre la cargada de algunos Gobernadores a Sheinbaum y Adán Augusto López, por lo que argumentó que en la mayoría de los estados se les ha dado un trato similar, pero reconoció que algunos sí intentan inclinar la balanza.

"Están contraponiéndose, algunos, los menos, porque en la mayor parte de los estados no es así, se están contraponiendo a lo que marca el propio partido y el propio Presidente de la República. Tú no puede ser coordinador o coordinadora de una campaña, si quieres coordinar una campaña pues pide una licencia, está bien, pero hay que irse.

"Martha (Delgado, exsecretaria de Asuntos Multilaterales) me dijo 'yo quiero coordinar tu campaña, pero no se puede aquí, pues me voy'. Perfecto, eso se vale, lo que no se vale es lo que quieran las dos cachuchas", insistió.

Ebrard demandó a Gobernadores no formar parte de un proceso interno de un partido en el ejercicio de su cargo y respetar que sean los simpatizantes quienes muestren el respaldo.

"Voy a seguir en esa directriz, los apoyos, los eventos que nosotros hacemos son con la gente que simpatiza con nosotros, no estoy pidiéndole a los Gobernadores más que el respeto a eso.

"El presidente ha dicho esto, que es un proceso abierto y tenemos que respetar los procesos que están en curso y cuidar nuestras obligaciones constitucionales", dijo.

Corrimiento al centro

Ante las declaraciones del presidente sobre la posibilidad de que Morena, en la elección del 2024, se corra hacia el centro, Ebrard argumentó que no puede interpretar o saber que está pensando el Mandatario federal.

Sin embargo, consideró, quizás se refiera a que un movimiento no puede asumir la misma postura en todos los temas.

¿No se refiere a usted, que si gana la candidatura, el movimiento podría recorrerse al centro?, se le preguntó.

"No, hablaba de Claudia", dijo entre risas.

"Habría que ver exactamente en qué está pensando el presidente, no me atrevería yo a interpretarlo, pero quizá (se refiere a que) durante muchos momentos vas a manejar diferentes acentos y a lo mejor él estaba hablando de eso. Los gobiernos no tienen que estar todo el tiempo en la misma posición en todos los asuntos, si no entonces porqué continúa el cambio, a eso se refiere yo creo", dijo.

Calificó como difícil que en la elección del 2024 gane la oposición.

Dan reconocimiento

El Instituto Nacional de Administración Pública entregó el "Doctorado Honoris Causa" al Canciller Ebrard, al considerar que es gobernante con reputación y talento.

El presidente de la institución, Luis Miguel Martínez, lo exhortó a seguir conduciéndose con ética, responsabilidad, racionalidad y eficiencia.

Este es el sexto doctorado que entrega el INAP en 68 años, el quinto fue para Cuauhtémoc Cárdenas.

El secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado de su esposa, legisladores de Morena que lo respaldan y funcionarios de su dependencia.

También asistió Lázaro Cárdenas, ahora asesor de la CELAC, y a quien Ebrard le agradeció particularmente su asistencia.

Lo mismo hizo con el senador Héctor Vasconcelos, quien presentó al Canciller, con quien -dijo- tiene una relación amistosa desde hace 30 años.

Al cuestionarle las críticas que hace López Obrador sobre estos reconocimientos, aseguró que al Mandatario federal le dará gusto que su Canciller haya sido reconocido por su labor.

"Yo creo que le va a dar mucho gusto al Presidente que se lo hayan otorgado a su Canciller, porque es un reconocimiento también a su Gobierno", agregó.