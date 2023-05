Advierte AMLO: por 'corcholatas' ni pleitos ni desvíos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los gobernadores de la 4T que no quiere pleitos ni desvíos a favor de los aspirantes presidenciales.

En conferencia, el mandatario señaló que los gobernadores de la 4T saben que desviar recursos para candidatos equivale a cárcel.

"Que no haya pleitos", dijo.

"Ellos saben (los Gobernadores) que no deben usar presupuesto público, que además es ilegal, eso lo logramos en este Gobierno, que la compra de voto es grave, o el uso de dinero público para favorecer a candidatos".

"Ir a la cárcel sin derecho a fianza, lo mismo que la corrupción, nadie puede hacer eso y lo saben los Gobernadores", subrayó.

En conferencia, el Mandatario aseguró que no ha promovido el voto a Morena.

"Yo lo que he promovido es la transformación. Lo que había antes era un régimen de corrupción, México estaba manejado por uba banda de malhechores (...) eso era los Gobiernos del periodo neoliberal, se dedicaban a saquear, robar".

"Nuestros adversarios quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros, entonces eso no lo deseo, a lo mejor ellos si, pero es una minoría , la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, privilegios".

'A lo mejor mi sucesor tiene tiempo para relaciones públicas yo no'

López Obrador dijo que es posible que su sucesor tenga tiempo para hacer relaciones públicas, pero él no.

"A mi me falta un año y cuatro meses. Como yo ya me voy a jubilar y es posible que triunfe nuestro movimiento, que continué la transformación, pero ya va a ver otro Presidente, otra Presidenta, a lo mejor esa Presidenta o ese Presidente vuelve a invitar a Palacio a Lopez Dóriga, a Loret de Mola, a los periodistas más famosos o, sin coptarlos, sin comprarlos, tiene tiempo para atenderlos bien, porque yo no tengo también ahora tiempo", declaró.

"Como a mí me tocó iniciar esto, pues estoy dedicando todo el tiempo a la transformación, no tengo tiempo para relaciones públicas", agregó.

El Mandatario aseveró que los conservadores tienen posibilidad de vencer a la 4T y de nuevo dijo que en la sucesión de 2024 podría darse 'corrimiento al centro'.

"Nada más, si no nos vencen y algunos ya están pensando en eso y qué bueno, están contando los días para que yo me vaya, pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va haber un corrimiento al centro, no va a ser igual por qué es continuidad, pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser, qué bueno que es así, por qué no puede haber un pensamiento único, no todos podemos ser iguales, lo mismo, en términos políticos", señaló.

"Entonces, hay también esa posibilidad, una, el que nos derroten o que el pueblo diga queremos cambio, queremos que regrese lo que había antes, nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción, nos gusta que no nos tomen en cuenta y que el gobierno sea de oligarcas disfrazado de democracia. Nos gusta que se roben el presupuesto, nos gusta que los Ministros de la Corte ganen 500 mil pesos mensuales y así, somos libres, entonces, así puede lograrse, es retroceso, por la vía legal y se acepta", agregó.