Pide Durazo a gobernadores no 'lavarse las manos'

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pidió a gobernadores asumir la seguridad como una labor de Estado que involucre a todas las instituciones y no 'lavarse las manos' en el tema.

"Todos debemos estar a bordo de este esfuerzo, hay que apretar el paso, sobran circunstancias en las que uno quisiera lavarse las manos. Nadie debe sustraerse a lo que les corresponde", aseguró en reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

Luego que ayer exhibió a los Mandatarios que no asisten a reuniones de seguridad, el secretario expresó su disposición de colaborar y construir consensos.

"El propósito de esta reunión es que la Federación, estados y municipios construyamos consensos sobre las políticas necesarias para garantizar un servicio de seguridad pública eficaz", afirmó Durazo.

"Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de Gobierno no hay estrategia de seguridad pública que pueda tener resultados tangibles".

Reconoció a los mandatarios la disposición para trabajar juntos en favor de la paz.

"Aprovecho para expresar un reconocimiento por su disposición para trabajar juntos en favor de la paz y la tranquilidad en el país", agregó.

Ayer, Gobernadores panistas reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una estrategia de seguridad en lugar de polarizar y descalificar a mandatarios.

"Cuando no existe estrategia del Gobierno de la República para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos. No por mucho madrugar amanece más temprano, ni se obtienen mejores resultados", expresaron en un pronunciamiento nueve gobernadores del blanquiazul.