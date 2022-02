Pide CCE mesa con CFE para revisar subsidios a generadores

Ciudad de México.— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, propuso al Gobierno federal instalar una mesa de negociación con la CFE para revisar los subsidios reales que reciben una parte de los generadores privados de energía.

También pidió a los legisladores que no se dejen engañar con las cifras que acusa la Comisión del monto de subsidios a los privados por 490 mil millones de pesos.

Durante el foro de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, el representante del sector empresarial consideró que ante la insistencia de la CFE de que hay un abuso en los contratos, se puede llegar a una solución contractual, como se hizo cuando se renegociaron los contratos de gasoductos.

"Deberíamos sentarnos a tratar de ver si ese incentivo debemos mantenerlo en el tiempo o ya modificarlo para pagar tarifas adecuadas, y para eso no es necesario modificar las leyes, podemos sentarnos con altura de miras y resolver el problema de porteo de estampilla", propuso.

Señaló que, a partir de exponer diferencias, se pueden llegar a acuerdos para encontrar una solución sobre los pagos que deban hacerse.

Este es un problema contractual, no de leyes, advirtió.

"Claro que podemos llegar a soluciones, lo hemos demostrado, sí podemos sentarnos a la mesa, arrancar con posiciones diferentes y encontrar soluciones en costos y tarifas, y no seguir con reformas legales y menos con un cambio constitucional, puede haber un acuerdo entre participantes y agentes económicos de un sector tan importante como el eléctrico", aseguró.

En el foro, titulado "Impactos Económicos y financieros para la CFE y la Hacienda Pública de las reformas eléctricas y su sostenibilidad", Salazar Lomelín explicó que la reforma de 2013 buscó crear las condiciones para aumentar la inversión de energía renovable y por eso hay un incentivo, llamado "porteo de estampilla".

Dijo que, gracias a ello, se llegó rápidamente de 1.9 por ciento a 16.5 por ciento de inversión en capacidad de energías renovables.

Precisó que actualmente la capacidad instalada de energías renovables es de 11 por ciento de total del país, y de este 11 por ciento, el 35 por ciento son de autogeneradores.

"El problema de portero implica solo el 3.5 por ciento del total de la transmisión eléctrica del país, cuando se dice que no se paga nada", precisó Salazar en varias ocasiones para señalar que solo una parte de los generadores privados tienen el incentivo, y que eso es lo que se puede revisar con el Gobierno.

En su participación rechazó los adjetivos utilizados por los funcionarios contra la inversión privada, al acusar "robo", "saqueo" y "despojo" a la CFE en la generación privada de energía.

Dijo que los diversos modelos de contrato existentes no son ilegales y están basados en leyes que se aprobaron en diferentes momentos.

"Todas las compañías que tienen formatos (de contratos) y cualquiera de los formatos, los han hecho de acuerdo a la legalidad", aseguró.

Citó que antes de la reforma de 2013 se crearon las figuras de autoabasto y Productores Independientes de Energía (PIES), que sirvieron para que la iniciativa privada entrara en la generación porque el Gobierno no tenía los recursos para la inversión.

Precisó que los PIES son privados que le dan toda la energía que producen a la CFE y ésta es la que controla su transmisión y distribución.

En su intervención, acusó que las cifras de subsidios que presentó Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía y CFE Internacional, por 490 mil millones de pesos, no se sostienen en ningún lado, por lo que pidió a los diputados no dejarse engañar.

"Manden esta tabla a todas las escuelas de economía y contabilidad del País serias y hagan que esas escuelas reconozcan que los conceptos que están en la tabla son los adecuados o inadecuados, aseguro que nadie va a comprar esos conceptos como un subsidio que le cuesta a una compañía", manifestó.

De acuerdo a la tabla que mostró Carlos Reyes, el subsidio a los Productores Independientes de Energía es de 421 mil millones de pesos, y a los de Autoabasto, de 69 mil millones, considerando conceptos como pagos de compra contra venta, riesgo inflacionario, respaldo, transmisión, subsidios por el no despacho de plantas privadas, tarifas crecientes y riesgo cambiario.

En respuesta, el funcionario de la CFE retó a Salazar, en lo que fue uno de los momentos más tensos de la sesión.

"Reto al señor Carlos Salazar a que, si los datos que hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia, esperaría que él presente las suyas, si sus cifras son reales, que las presente, si son mentiras que renuncie, y yo haría lo mismo", expresó el funcionario.

El presidente del consejo empresarial demandó mayor seriedad en el debate.

"El reto me parece totalmente inadecuado, me parece casi de joven de escuela, de 'te digo ahí en la salida nos vemos y a ver si es más alto el uno con otro', estamos hablando con seriedad", expuso.

"Diputados, no se dejen engañar, no permitan que con cifras de esta naturaleza podamos nosotros creer que hay despojos, porque yo estoy seguro que ustedes quieren el bien de México. Vamos a plantearlo de esa manera, no como el muchachito que quiere golpear en la escuela", pidió Salazar Lomelín.

El presidente de la CCE señaló que la Comisión lo que debe hacer es invertir en la transmisión y la distribución, donde tiene el monopolio y grandes posibilidades de crecimiento y ganancias.

"Se creó la figura de los PIES para que pudieran entregarle electricidad a la CFE, se los he dicho, esa energía es controlada por la CFE.

"Analicen dónde ha ganado dinero en utilidades la CFE, en transmitir electricidad, distribuir electricidad y con una subsidiaria que controlaba los PIES, ahí donde ganaba, en todas las demás (actividades) perdía", planteó.

Citó el caso exitoso de Amazon, al ser la empresa más grande del mundo por su red de distribución.

En el foro que se prolongó casi cinco horas, Salazar Lomelín cuestionó cómo la IP puede sacar adelante el plan de inversiones con el Gobierno, si éste al mismo tiempo tiene parados los proyectos energéticos