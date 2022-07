Pide AMLO quitar Estatua de la Libertad si EU castiga a Assange

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York si Estados Unidos llega a condenar a Julian Assange.

"Ya hay que empezar con la campaña de si lo llevan (a Assange) a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad", comentó Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 1 de julio, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, apeló al Tribunal Superior de Londres para bloquear su extradición a Estados Unidos donde enfrentaría cargos penales, el último paso en su batalla legal que se ha prolongado durante más de una década.

Julian Assange, de 50 años, es requerido por las autoridades estadounidenses por 18 cargos, incluida la acusación de espionaje, relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares confidenciales de Estados Unidos y cables diplomáticos que, según Washington, pusieron vidas en peligro.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal adelantó que en su próxima reunión con el presidente Joe Biden abordará el caso de Julian Assange.

"Lo voy a tratar con el presidente Biden, lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito, pero no puede haber silencio. A nosotros nos consta los cables que dio a conocer (Assange), hablan del fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la Embajada de Estados Unidos en México a confesarse", aseguró.

López Obrador lamentó que los medios de comunicación de EU no apoyen a Assange y los exhortó a que pidan un indulto en favor del fundador de WikiLeaks.

"Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del superpolicía Genaro García Luna. Dice el New York Times... y el Financial Times hace lo mismo y el Wall Street Journal y todos.

"O sea, estamos hablando esto de Assange. ¿Qué no vale la pena que se ocupe el NYT del asunto? ¿O el Washington Post? ¿O el Financial Times? ¿O El País? Y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hacen, van a quedar manchados", mencionó.

López Obrador señaló que cuando salieron los cables de WikiLeaks varios medios alrededor del mundo se pusieron de acuerdo para darlos a conocer al público; sin embargo, ahora han dejado solo a Julian Assange.

"Y no sólo es México, es todo el mundo. Cuando se dio a conocer esta información participaron varios medios y se pusieron de acuerdo en el mundo para dar a conocer esta información, porque consideraron que era un aporte a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión para no continuar con el doble discurso, con las mentiras, con el estar declarando una cosa y estar haciendo otra. Entonces, ahora lo dejan solo (a Assange)", añadió.