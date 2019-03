Pide AMLO no proteger a huachicoleros

Ciudad de México— Luego que ayer en Guanajuato pobladores participaron en bloqueos para frenar un operativo federal contra un líder huachicolero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía no apoyar a los delincuentes.

"Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, a los que viven en las comunidades, pueblos, ejidos y colonias, para que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas, aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero, eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno", afirmó.

El Mandatario sostuvo que si tienen necesidades recurran a su Gobierno, que los apoyará, y con ello se evitarán problemas.

"Se evitan problemas, riesgos, pero además la vergüenza, porque lo mejor es la honestidad, la integridad, el dar buenos ejemplos a los hijos, sólo lo barato se compra con el dinero, la honestidad vale mucho", expuso en conferencia en Palacio Nacional.

"Todos a portarnos bien, la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales o riquezas, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Sólo siendo buenos podemos ser felices".

Ayer, un nuevo operativo de fuerzas federales contra José Antonio Yépez, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, provocó que habitantes de Villagrán y Juventino Rosas, y presuntos delincuentes bloquearan varias carreteras con vehículos incendiados en Guanajuato.

López Obrador condenó este tipo de prácticas, pero aseguró que la población ya está respondiendo y está dejando de apoyar a los grupos delincuenciales.

"Sigue siendo una práctica muy lamentable que organizaciones de la delincuencia se apoyen en la gente para tener protección y cometer ilícitos. Un poco lo que sucedía y que ya está desapareciendo con el robo de combustible que, por darle a la gente la oportunidad de recoger 20 o 40 litros, se protegía a los huachicoleros, eso ya se está evitando y la gente está respondiendo", aseguró.

"Todavía hay comunidades en las que sí existen personas que protegen a grupos de delincuentes. Lo acabamos de constatar y de padecer en Guanajuato, ayer todavía, en un operativo del Gobierno de Guanajuato con la coordinación del Gobierno federal y de la Fiscalía se llevó a cabo un cateo de conformidad con los procedimientos legales y hubo resistencia de algunos pobladores para que no pudieran detener a los integrantes de una banda".

El Jefe del Ejecutivo dijo que, pese a esa resistencia, el operativo se realizó, sin heridos ni pérdidas humanas, con detenciones y aseguramiento de armas.

López Obrador insistió en que en su Administración ya no se permite el robo, y el Presupuesto que se tiene llegará a los mexicanos. porque es de todos.