Pide AMLO a dueño de OXXO que explique aumento de precios

Villahermosa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al empresario José Antonio Fernández, presidente FEMSA, que explique el aumento en los precios de los productos en las tiendas OXXO.

"Por cierto, no sé si es, ojalá lo explique de manera deliberada, el dueño de OXXO, el señor Fernández, subió todos los precios, no sé si tiene alguna justificación, porque es donde más subieron los precios, los refrescos, aguas puercas y productos chatarra, lo mejor desde luego es no comer eso", dijo.

PUBLICIDAD

En conferencia desde Villahermosa, el mandatario federal se quejó que en toda la cadena de tiendas de conveniencia "subieron los precios muchísimo".

"Ojalá y expliquen por qué, por qué subió tanto la Coca-Cola y el Gansito y las papas, que no solo no hay que consumir mucho esos productos porque hacen daño, sino porque cuestan muy caro y hay que ahorrar".

"Hay que cambiar hábitos alimenticios y no dejarnos ir por la publicidad porque muchos de esos productos chatarra se consumen por la publicidad, así han inflado a políticos con la publicidad, productos chatarra y después nos dañan, nos afectan", declaró.

El pasado 28 de enero, López Obrador y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retaron a Fernández a acudir a la mañanera para una participar en una confrontación técnica sobre la electricidad que pagan las tiendas OXXO.

Y es que para promocionar su reforma eléctrica, el Presidente recurrió, de manera sistemática a señalamientos contra de OXXO -filial de FEMSA-, Bimbo y Walmart, a las que acusó de pagar menos por la luz que reciben, en comparación con las pequeñas tiendas de abarrotes y los hogares mexicanos.

En noviembre de 2021, el tabasqueño dijo que los dueños de Iberdrola, OXXO y Bimbo deberían estar arrepentidos y ayudando a sacar adelante la industria eléctrica, en vez de buscar mantener el "caos". Y en octubre de ese mismo año, el Jefe del Ejecutivo apuntó contra FEMSA al asegurar que los dueños de OXXO eran quienes mandaban en México.