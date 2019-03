Perfilan reversa a consulta de cervecera

Mexicali— La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró intrascendente e improcedente el plebiscito sobre una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, en el valle de Mexicali, Baja California.

Este lunes, este mismo dictamen será puesto a consideración del Pleno del Consejo General del IEE.

Este domingo, los votos a favor fueron del presidente de la Comisión, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, y la consejera vocal Graciela Amezola Canseco.

El voto en contra fue de la consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, quien consideró que declarar intrascendente el tema de Constellation afectaba el principio de certeza y que 18 mil firmas demostraban la trascendencia para el Estado.

La resolución indica que el acto gubernamental sobre la autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras y actividades relativas a la construcción y operación de una planta cervecera en Mexicali, es intrascendente para la vida pública del Estado.

Dicha autorización fue emitida por la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California el 19 de abril de 2016.

"El acto señalado no es susceptible de ser sometido a consulta ciudadana mediante un plebiscito, ya que se trata de un acto administrativo que se realizó en términos de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en concordancia con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás normatividad ambiental vigente", argumenta la página 22 de la resolución

La resolución pide que se notifique al representante del grupo de ciudadanos que promovió el plebiscito, Filiberto Rubio Rosas.

Por su parte, el representante del PRD, Rosendo López Guzmán, lamentó que se entregue el agua a una empresa "robotizada" y que la Comisión haya hecho perder el tiempo a la ciudadanía.

"Seguiré en contra de esto que dos consejeros determinaron, sí quiero dejar claro que este Instituto les va a negar esto (plebiscito), algo que casi dos años pidieron los ciudadanos", señaló.

"Estamos ofendiendo a la ciudadanía", manifestó, "se pidieron estudios para ver el 'cómo no', claro que es trascendente, pero no lo estamos entendiendo nosotros", añadió.

Los representantes del PRI y PAN argumentaron que el tema era jurídico.

Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante de Morena, señaló que no se contó con la postura especializada de un perito ambiental.

El 11 de octubre del 2018, Rubio Rosas presentó la solicitud de plebiscito a nombre de un grupo de ciudadanos, acompañada de de 18 mil 595 firmas.

Un total de 109 ciudadanos presentaron documentos ante el IEE; 35 autoridades, asociaciones civiles y centros de educación superior; así como 11 peritos en materia agropecuaria.

Además, otros ocho centros de investigación y organismos civiles especializados presentaron su postura.





Piden apoyo de AMLO

Ante el resultado en la Comisión, el Colectivo Plebiscito por el agua en Baja California pidió el respaldo del Presidente de México.

"Por medio de esta carta abierta, un grupo de ciudadanos de Baja California le hacemos un llamado de respaldo a la lucha que estamos librando por la defensa del derecho humano al agua", indica un comunicado.

"Sobre este bien común destaca la entrega de 20 millones de metros cúbicos de agua anuales, durante por lo menos medio siglo, a una fábrica de cerveza de exportación de la trasnacional estadounidense Constellation Brands", añade.

El grupo de ciudadanos indica que , en esta nueva etapa democrática nacional, es fundamental que se consulte a la ciudadanía sobre este tipo de proyectos.