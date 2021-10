Perdió Pemex 32.9 mdp por compra de Lozoya en España

Ciudad de México— La apuesta del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de hacerse del control del astillero español Hijos de J. Barreras, S.A., generó una pérdida para la Empresa Productiva del Estado de 1.4 millones de euros (32.9 millones de pesos), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría 437-DE, correspondiente a la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020 remitida ayer a la Cámara de Diputados, establece que aunque Pemex recuperó de manera íntegra los 5 millones 100 mil euros que invirtió en esa empresa en 2013, pagó 1.4 millones a un despacho de abogados para terminar con el contrato.

"Por la enajenación de la participación accionaria de HJB en 2020, PMI HBV recuperó 5 millones 100.0 miles de euros; asimismo, realizó pagos por honorarios legales al despacho encargado de gestionar dicha enajenación por un millón 396.7 miles de euros; lo anterior implica que el monto neto recuperado por PMI HBV fue de 3 millones 703.3 miles de euros, equivalentes a 100 millones 542.7 miles de pesos", señaló.

La inversión en el astillero, ubicado en el puerto de Vigo, se realizó pese a que los estudios de mercado, jurídico y fiscal, realizados por Pemex, desaconsejaban llevar a cabo dicha transacción.

Entre otras cosas, el estudio estableció que el principal interés de Pemex, que era obtener de Hijos de J. Barreras el "know how" en la fabricación de buques no se conseguiría debido a que la empresa subcontrataba entre 90 y 95 por ciento de los trabajos.

En el momento en el que se llevó cabo la compra de la participación accionaria de Pemex, indicó la ASF, la naviera española se encontraba prácticamente en bancarrota pues llevaba varias años sin construir un solo buque y dependería casi exclusivamente de Pemex, que le encargaría los floteles que en aquel momento necesitaba.

"No obstante lo señalado en el due dilligence y que HJB se encontraba en concurso mercantil, el 26 de noviembre de 2013, se firmó el Contrato de Inversión entre PMI HBV (empresa subsidiaria de Pemex) y los accionistas del astillero HJB, en el cual se establecieron los términos y condiciones que regularían la inversión", señaló.

La pérdida de Pemex, indicó la Auditoría, aún podría ser mayor si se considera lo que la Empresa Productiva del Estado habría obtenido como pago de intereses si tan solo hubiera conservado los 5.1 millones de euros en una cuenta de inversión.

"Se determinó que la inversión de Pemex, mediante PMI HBV, en la empresa HJB, por 5 millones 100.0 miles de euros, tuvo una utilidad cambiaria de 40 millones 890.3 miles de pesos, calculada entre la fecha de inversión y la fecha de la venta.

"No obstante lo anterior, si la utilidad cambiaria se comparara con el rendimiento que se hubiera generado durante el periodo de la inversión, por ejemplo, en un instrumento libre de riesgo (Bono de México a 10 años), el rendimiento hubiera sido de 47 millones 731.2 miles de pesos; por lo que al comparar ambas cifras, se determinaría una pérdida de 6 millones 840.9 miles de pesos", ejemplificó.

La compra del paquete accionario de la naviera española se sumó a otras malas decisiones tomadas por Lozoya, quien actualmente enfrenta dos procesos penales en libertad, como lo fue la adquisición de la plantas de fertilizantes de Agronitrogenados y Fertinal, que ocasionaron pérdidas millonarias a Pemex.