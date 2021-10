Tapachula, prisión sin techo para haitianos: AI

Ciudad de México.— Con alrededor de 40 mil y 50 mil haitianos viviendo en Tapachula, Chiapas, de donde las autoridades migratorias no los dejan salir, la ciudad se ha convertido en una cárcel sin techo, señala un informe elaborado por Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance.

"Desde aproximadamente agosto de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) detiene a las personas migrantes y solicitantes de asilo que intentan salir de Chiapas y las devuelve a Tapachula", indica el documento.

"El resultado de esta práctica es que todas las personas migrantes y solicitantes de asilo que están en Chiapas, decenas de miles de las cuales son haitianas, están atrapadas en Tapachula, lo que convierte esta población esencialmente en una prisión sin techo".

Una familia haitiana, por ejemplo, dijo haber sido detenida por agentes migratorios en el centro del país cuando pretendían comprar boletos hacia la frontera con Estados Unidos.

"Dijeron que los funcionarios los tuvieron 11 horas en un vehículo, sin acceso a un aseo, antes de llevarlos a un centro de detención donde estuvieron recluidos una semana", señala el informe.

"En el centro, los funcionarios no les dieron información sobre la posibilidad de pedir asilo, no había intérpretes y los funcionarios les hicieron firmar unos 20 documentos en español que no entendieron y luego los devolvieron a Tapachula sin más trámites".

De acuerdo con las organizaciones, representantes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) indicaron que antes las solicitudes de asilo se podían iniciar en un estado y las personas ser trasladadas a otra entidad, lo que está previsto en la legislación de México.

"Pero también confirmaron que ese trámite se ha suspendido de momento, lo que elimina otra herramienta legal para que salgan de Chiapas quienes solicitan asilo", agregan.

"Amnistía Internacional considera que las detenciones por el INM y las devoluciones a Chiapas podrían cumplir con la definición de detención arbitraria".

Bajo el título "Ningún lugar seguro: las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente", el documento detalla que más de 26 mil haitianos han pedido asilo en México este año, pero sólo el 44 por ciento han conseguido el refugio o protección complementaria, mientras que esa cifra es del 97 por ciento para venezolanos y 84 por ciento para hondureños.

"Además de obligar a migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en Chiapas, el INM sigue haciendo expulsiones masivas de personas haitianas a Guatemala", acusa el informe.

"Según informes, hasta las empresas locales se quejan de que las autoridades mexicanas hayan convertido Tapachula, que está en un estado con un índice de pobreza del 78 por ciento, en una 'olla de presión'".