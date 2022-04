Pega incertidumbre en energía al sector eólico

Ciudad de México.- Los cambios e incertidumbre regulatoria que se vive en el sector eléctrico, no sólo han afectado la consolidación de nuevos proyectos e inversiones, también han impactado algunos que ya operan.

Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), destacó que en el sector eólico se han perdido al menos 2 mil empleos.

La preocupación actual, dijo, más allá de construir nuevas centrales, es mantener y defender lo ya instalado.

"Con la incertidumbre que hay no hay forma de hacer nuevos proyectos, eso es claro, hoy no se puede; con la situación actual es muy preocupante y muy triste no hacer proyectos nuevos porque de hecho ya se están perdiendo empleos en construcción y algunas plantas de manufactura se están deteniendo.

"Pero la situación actual también pone en riesgo centrales existentes, hoy podemos decir que están en riesgo, todavía no ha pasado a mayores, pero algunos sí se están afectando porque algunos aún no han podido entrar (en operación) y esa es la realidad", apuntó Rodríguez en entrevista.

Informó que se tienen ocho proyectos terminados, pero ninguno ha obtenido la autorización para operación comercial; también dijo que hay otro en construcción y también espera ser autorizado.

Para el presidente de la Amdee, hasta la fecha no se ha iniciado la construcción de un nuevo proyecto de generación en esta Administración porque las autoridades confían en que existe una sobrecapacidad de generación, pero consideró que se deben analizar las particularidades.

"Creo que el Gobierno confía en que hoy hay una sobrecapacidad, pero hay que entender bien esa sobrecapacidad, muchas de las plantas ya son muy viejas, no necesariamente son confiables y no pueden operar las 24 horas los 7 días de la semana como se pretende hacer.

"La realidad es que hay centrales térmicas que requieren mantenimiento porque cuando son muy viejas llegan a tener fallas. Además, aunque con la pandemia vimos una contracción en la demanda, se están comenzando a recuperar los niveles pre-pandemia", expuso.

Rodríguez Olivé agregó que otra particularidad radica en que durante esta administración no se ha invertido en transmisión y distribución, lo que limita llevar energía de una región a otra cuando no es posible contar con generación local, lo cual no siempre resulta lo más económico.