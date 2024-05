Máynez tiene derecho a participar: Sheinbaum

Lázaro Cárdenas, México.- La candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, no pide al emecista Jorge Álvarez Máynez que decline a favor de ella.

En conferencia de prensa, la abanderada de la coalición que integran Morena, PT y PVEM sostuvo que el representante de Movimiento Ciudadano (MC) tiene derecho a participar en la carrera por la Presidencia.

"Doctora ¿No le pide a Máynez que pueda declinar por su candidatura?", le preguntaron.

"No, yo respeto mucho a Máynez y él está representando a Movimiento Ciudadano, y él pues tiene todo el derecho a participar" respondió.

Por segundo día consecutivo, Sheinbaum resaltó que Álvarez Máynez haya decidido no declinar o renunciar a un mes de las elecciones.

"Ayer (miércoles) lo dije en la conferencia, me pareció bien la actitud de Máynez de decir: 'no voy a renunciar, por qué voy a renunciar a la candidatura', cuando Claudio X. González se lo pide", expresó.

Apenas el miércoles, Sheinbaum reconoció al candidato de MC por defender su proyecto y no declinar, como se lo solicitaron líderes de la Oposición.

Cuestionada sobre el aumento de la popularidad de Álvarez Máynez, según encuestas, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que tiene que ver con que al PRIAN lo mueve el odio.

"Cuando lo que propones al pueblo es odio, calumnia, enojo, pues cada vez vas a tener menos (respaldo). El odio siempre llevará a la derrota y en el PRIAN hay mucho odio, lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros", manifestó.

"Entonces lo que los mueve, vean el debate, es el odio, es la calumnia, y el pueblo no quiere eso, la gente no quiere eso, quieren construcción con base en el amor. Nosotros hacemos política con amor, no con odio, y esa es la manera de construir paz, prosperidad, y desarrollo en nuestro País".

Sobre la manifestación del próximo 19 de mayo para apoyar a Xóchitl Gálvez, dijo que tienen derecho a convocar a esa movilización, pues es un país libre.

"Toda esta idea de que hay autoritarismo en México que ellos se han dedicado a propagar, pues libremente hacen una manifestación y tienen todo el derecho", mencionó.

El pueblo ya tomó una decisión

Sheinbaum consideró que ya hay una decisión tomada por el pueblo de México y esa es la continuidad de la llamada 4T.

¿La diferencia es irreversible, este arroz ya se coció?", se le cuestionó.

"Tenemos todavía el 2 de junio para mostrar esta diferencia, pero claramente hay una decisión tomada por el pueblo de México, vamos a seguir trabajando de aquí al 2 de junio, o el 29 de mayo, que es el último día de campaña", manifestó.

"Pero (veo) una enorme entrega del pueblo de México a la Cuarta Transformación. Hay un reconocimiento de los avances en nuestro País de una visión distinta y que la gente quiere que continúe esa visión en una nueva etapa histórica para México".