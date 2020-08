Pedirá INE 20 mil mdp a Cámara para 2021

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá a la Cámara de Diputados 20 mil millones 464 mil pesos para su presupuesto de 2021, de los cuales 8 mil 202 serán para el proceso electoral de ese año.

En el paquete se contemplan 311 millones 164 mil pesos para la compra de artículos sanitarios para el desarrollo de todo el proceso electoral, que arrancará el próximo 7 de septiembre.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, aseguró que no están pidiendo más de lo necesario, por lo que pidió a los legisladores actuar con responsabilidad.

"Tenemos la convicción de que se trata de un presupuesto que atiende las obligaciones constitucionales del INE, y que no es un presupuesto sólo para el INE, es un presupuesto para que México refrende su gran pacto democrático.

"No podemos darnos el lujo de poner en riesgo la renovación del poder en esta justa electoral del año que entra. Si la Cámara de Diputados decide impactar negativamente esta solicitud, pues lo que hemos explicado no se podrá hacer, pero será mala noticia, sería inaceptable no tener las casillas, así que este es el presupuesto con el que el INE acude, responsable y racional", indicó.

En 2021, las 32 entidades federativas tendrán algún tipo de elección, y el INE intervendrá en todo el proceso electoral. Además de la renovación de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las cifras, el INE tendría un presupuesto base de 10 mil 992 millones, 8 mil millones para el proceso electoral y mil 269 millones más para diversos proyectos.

Indicó que se incrementará el número de plazas porque se requieren, y aquellos empleados de niveles bajos en la nómina que estarán metidos en tareas de campo se les incrementará poco más del uno por ciento en su sueldo, mientras que los de niveles superiores, incluidos directores y consejeros, no se les subirá ni un peso.