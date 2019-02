Organizará INE elección en Puebla

Por unanimidad de votos, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron en sesión extraordinaria urgente la "asunción total" de la organización de la elección extraordinaria de la Gubernatura de Puebla a realizarse el próximo 2 de junio.

Esta decisión implica que el INE será el responsable de la organización de todas las etapas del proceso electoral poblano en las que se renovará la Gubernatura ante el fallecimiento de la Gobernador constitucional, y en donde también se realizarán elecciones en cinco municipios que fueron anulados por la autoridad jurisdiccional.

Haciéndose eco de la solicitud de cuatro consejeros del INE de asumir a plenitud la organización de las elecciones en Puebla, el consejero Presidente Lorenzo Córdova dijo que el contexto político y social de la entidad exige que la elección se realice con la mayor certeza y dentro de una competencia democrática, con pleno apego a los principios constitucionales.

En la sesión vespertina de este miércoles del Consejo General del INE, Córdova también rechazó cualquier tentación de injerencia externa en las elecciones de Puebla, luego de que se conoció en el Consejo General que el titular del Instituto de de Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos, firmó un oficio invitando a consejeros y representantes legislativos y de partidos a una reunión ayer en oficinas de la cancillería para valorar la posibilidad de que los poblanos en el extranjero pudieran emitir su voto de manera presencial en los consulados y no sólo por correo, como ha ocurrido hasta ahora en todas las elecciones locales y federales.

"Esta autoridad no va a permitir que nadie más tome decisiones ni intervenga, con injerencias, en este proceso (...) el INE se convierte en el único árbitro", dijo de manera enfática Córdova.

"Es el INE y nadie más que el INE es el que va a tomar decisiones respecto de la conducción de esta contienda electoral".A

Además, hizo un llamado a que en este proceso poblano los diferentes actores políticos cumplan con su responsabilidad, al mismo tiempo que ofreció que la autoridad electoral que encabeza cumplirá la suya,

Previamente, la reunión convocada por el IME había sido sacada a la luz en la sesión por el representante de Morena, quien pidió detalles a los asistentes; el PAN exhibió el oficio dirigido por el funcionario de la SRE al presidente de su partido invitando al encuentro; el PRD confirmó que asistió a la reunión y que el funcionario solicitó que se valorara voto en consulados.

El consejero Enrique Andrade, por su parte, se dijo enterado de la convocatoria, pero que no pudo asistir en tanto que el consejero Ciro Murayama alertó también sobre la necesidad de frenar eventuales intentos injerencistas de alguna autoridad, aunque destacó buenas relaciones del INE con la cancillería, independientemente del Gobierno en turno.

Se informó que el Presidente del INE también mantuvo comunicación telefónica con el canciller Marcelo Ebrard a propósito del tema, aunque no se dieron detalles.



Las razones del INE

Al explicar algunas de las razones que llevaron al INE a decidir la responsabilidad total de las elecciones poblanas entre ellas las solicitud por parte de algunos de los actores políticos como el PAN y Morena y las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, Córdova se refirió también a lo que llamó "situación de excepción" generada por el fallecimiento de la Gobernadora Constitucional y así como el clima de tensión política que se vive en dicha entidad

"Desde mi perspectiva, ni el recuento, ni el ejercicio de los derechos de impugnación de las fuerzas políticas ante los tribunales lograron lamentablemente zanjar la confrontación política en esa entidad. Más aun, las diferencias entre los contendientes y el clima de polarización política y social dieron lugar a hechos aislados de violencia realizados durante la Jornada Electoral, hechos aislados, insisto, pero que incluso se ventilaron en las impugnaciones de las elecciones pasadas.

"Dichos factores, así como algunas deficiencias en la cadena de custodia de los paquetes electorales, que a juicio de la máxima instancia jurisdiccional no pusieron en riesgo la validez de la elección anterior, motivaron a que, tanto el Partido Acción Nacional como Morena, solicitaran por escrito que el INE atrajera totalmente la organización de esas elecciones", expuso Córdova.

El presidente del INE se hizo eco de la solicitud de los cuatro consejeros que formalizaron el 31 de enero su solicitud de asumir a plenitud la organización de las elecciones en Puebla -Pamela San Martín, Marco Baños, Dania Ravel y José Roberto Ruiz- en donde hacían referencia al contexto político y social de Puebla y la exigencia de los actores políticos de darle la mayor certeza a una competencia electoral dentro de los principios democráticos.

Córdova subrayó que con este acuerdo los consejeros no están cuestionando la capacidad técnica del Instituto Electoral de Puebla, ni el desarrollo de las anteriores elecciones.