Ordenan al Panal pagar deudas y multas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al interventor del Partido Nueva Alianza (Panal), Gerardo Maldonado, que en el proceso de liquidación de este partido político nacional cumpla con las deudas y multas a órganos y acreedores locales de ese instituto político antes de decidir entregar un patrimonio a las direcciones partidistas locales.

Instruyó al funcionario a que realice una liquidación ordenada del Panal que perdió el registro como partido político nacional al no alcanzar el 3 por ciento de la votación en una de las elecciones federales de 2018, pero que mantuvo el registro como partido político local en 19 entidades del País.

"Para poder llevar a cabo una liquidación ordenada, el interventor deberá disponer de los recursos que constituyen el patrimonio del partido en su totalidad; sin embargo, la Comisión de Fiscalización del INE considera que la reintegración de la parte del patrimonio correspondiente a los recursos locales, podría poner en riesgo la conclusión exitosa de la liquidación del extinto Partido Nueva Alianza, si únicamente se entrega el patrimonio, pero no las deudas", se expone en el acuerdo aprobado en la sesión del Consejo de este martes.

Esta aclaración la hizo a propósito de las consultas formuladas por Maldonado en su carácter de interventor del Panal, quien solicitó le aclararan qué hacer en el caso de los comités de dirección estatal del Panal que tienen multas y remanentes.

"El interventor, deberá hacerse cargo de que, al entregar el patrimonio a cada partido en las entidades donde obtuvo su registro local, se formalice previamente la subrogación, el cumplimiento de las obligaciones de pago que tenía el extinto Partido Nueva Alianza con sus acreedores, incluyendo las multas y sanciones que debe deducir el Organismo Público Local en cada entidad federativa", se señala en la respuesta avalada por el Consejo.

En la sesión se aclaró que más que contrato de subrogación se deberá dejar abierto a que la Comisión de Fiscalización acuerde con el Panal la forma de cumplimiento.

Sobre el mismo partido, pero al responder también a otra pregunta específica en este caso de la consejera Presidenta del Instituto Electoral de Colima, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa sobre la entrega de prerrogativas de 2019 al partido Nueva Alianza Colima con registro local, el Consejo General del INE avaló la respuesta de la Comisión de Fiscalización en el sentido de que el instituto local deberá entregar en su totalidad los recursos al partido.

"Dichos recursos le corresponden por derecho ya que se trata de una entidad de interés público distinta al otrora partido político nacional Nueva Alianza", señala el acuerdo.

Aclaró el INE que sólo en el caso de que los recursos transferidos del otrora partido nacional al local no resultarán suficientes para liquidar las sanciones pendientes el partido Nueva Alianza Colima deberá cubrirlas con recursos propios y con descuentos a sus prerrogativas locales.





Nuevos partidos como AC

En otro acuerdo del Consejo, los consejeros electorales aprobaron que las organizaciones o grupos de ciudadanos que han notificado al INE su intención de obtener su registro como partido político nacional y que no se han constituido como persona jurídica, deberán crear obligatoriamente una asociación civil.

Este requisito facilitará la fiscalización y rendición de cuentas de los aspirantes a partidos políticos nacionales, se señala en el acuerdo.

Por ley, los partidos políticos deberán informar mensualmente al INE de sus ingresos y gastos para ser fiscalizados, y al tener una personalidad jurídica, deberán contar con cuentas bancarias con ese nombre .