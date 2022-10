Acelera Morena Presupuesto 2023; no hay negociación: PRI

Ciudad de México.— La fracción de Morena aceleró la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, a fin de que esté listo antes de la fecha límite y del cumpleaños del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, no hay negociación alguna con la oposición y se espera que no haya reasignaciones, a pesar de la gama de reuniones con diversos sectores que demandan más recursos para mejorar el gasto del próximo año.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que a partir de mañana viernes da inicio formal a la confección del dictamen, con la comparecencia del subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton Falcón.

Pasando la celebración del Día de Muertos, la Cámara entrará de lleno a la discusión presupuestal, previó.

"Seguramente la Comisión de Presupuesto estará sesionando para discutir, analizar el dictamen y en su caso votarlo entre el 7 y el 8 y, sí podría estar en el Pleno, y dependiendo de lo que acuerde la Junta de Coordinación Política, vamos a definir la mecánica y emitir un acuerdo, para que lo apruebe el Pleno, de cómo vamos a abordar la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos convertido en dictamen para el Ejercicio Fiscal 2023.

"Yo creo que a partir del 7 ya empieza el proceso de dictaminación y creo que, por prudencia, sería lo mejor, el 11 (para aprobar), porque quién sabe cuántas reservas haya", dijo el coordinador.

Con ello, la aprobación del dictamen estaría lista antes del cumpleaños del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que será el domingo 13 de noviembre.

El año pasado, la Oposición impidió que el Presupuesto para el 2022 estuviera aprobado en el cumpleaños del Presidente, a quien le cantaron "Las Mañanitas" en el pleno, en la discusión de las reservas.

Mier dijo que si el dictamen se presentara el día 15 de noviembre, fecha de límite en la ley para aprobar el Presupuesto, se necesitarían más días para desahogar las numerosas reservas que se presenten en la discusión en lo particular, lo que significaría poner el llamado "reloj legislativo".

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, adelantó que sin cambios en la propuesta Presidencial, su bancada votará en contra.

"No estamos a favor del Presupuesto, no es real, no es equitativo, no atiende los graves problemas del País, y hay muchos estados que se quedan sin inversión pública", mencionó.

Destacó que no hay ningún tipo de negociación con Morena y no se prevén cambios, a pesar de que en foros de Parlamento Abierto se han expuesto las múltiples carencias del proyecto presupuestal.

"No tenemos ninguna plática relacionada con nada de esto, lo que a nosotros nos preocupa es que se hacen este tipo de ejercicios donde viene la ANUIES, donde vienen dependencias, donde vienen universidades, donde vienen municipios, se toma nota y a nosotros nos preocuparía que eso no se reflejara en el dictamen.

"He visto que salen de las comisiones opiniones a favor con el voto en contra de nosotros, u opiniones modificadas ahí, pero no vemos que se esté construyendo un Presupuesto distinto a la iniciativa que llegó", mencionó Moreira.

¿No hay ninguna negociación? ¿De ningún monto?

"No", relató.

Mencionó que todavía hay una semana para que se pueda cambiar en algo de la propuesta del Ejecutivo