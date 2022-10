Para AMLO, su relevo puede ser mejor que él

La Paz, Baja California Sur.- Para Andrés Manuel López Obrador, quien lo releve en la Presidencia de México podría ser mejor que él.

"Todavía nos faltan 23 meses, hasta el 2 de diciembre cumplimos 4 años, se ha hecho muchísimo, pero vamos a hacer todavía más, y tenemos también y es muy satisfactorio, relevo, porque sería lamentable el que se termine un mandato y no se tenga hombres, mujeres para recibir la estafeta y seguir con la transformación", dijo.

PUBLICIDAD

"Afortunadamente nosotros tenemos muy buenos prospectos que van a resultar hasta mejores que nosotros, hombres y mujeres, muy buenos", agregó.

En conferencia desde La Paz, el Mandatario federal dijo que ve con optimismo el futuro e insistió en que se retirará tras dejar su cargo por una cuestión de principios.

"Porque estoy en contra de los cacicazgos, caudillismo, de los jefes máximos, no, yo ya termino mi ciclo y me retiro y no vuelvo a ninguna actividad pública, nada absolutamente, aunque me inviten a una conferencia en México, el extranjero, no, me voy a dedicar a escribir y eso no para publicar con frecuencia, voy a hacer un libro que me va demandar mucho tiempo, un libro sobre el pensamiento conservador en México y voy a buscar interpretar el pensamiento de las sociedades prehispánicas, con crónicas, códices, y es difícil porque no hay fuentes", agregó.

El tabasqueño ha dicho que equidad en 2024 no implica necesariamente a una mujer y aseveró que apoyará al candidato de morena, sin importar el género.

Además de asegurar que quien sea el candidato morenista a la Presidencia en 2024, continuará con la transformación del País.