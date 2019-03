Ordena AMLO abrazo entre gobernador y superdelegado federal

Ante el deseo de reconciliación y de acabar con las divisiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a que el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el superdelegado de la entidad, Carlos Lomelí, se dieran un abrazo.

"A ver: ya no representamos a partidos, somos gobernantes. El pueblo de Jalisco es responsable y hay que dejar a un lado los rencores, nada de odios. Tenemos que reconciliarnos.

"¿Nos vamos a dar la paz sí o no? Claro que sí. Ya chole, ya que se vaya por un tubo, ya chole con la politiquería, la grilla, ya me tiene hasta el copete. ¿Que ganamos con eso?, nada. Ahora mismo va a subir Carlos Lomelí y se va a dar un abrazo con Alfaro", ordenó López Obrador.

Lomelí subió al templete; Alfaro se puso de pie de su asiento: ambos se dieron la mano, se abrazaron y se dieron palmadas en la espalda. Lomelí hizo la señal de la victoria con la mano.

El pasado 12 de febrero, tras una reunión con López Obrador en Palacio Nacional, Alfaro reconoció que no tenía una buena relación con Lomelí.

¿Tiene buena relación con Lomelí?, se le preguntó entonces.

"No, no tengo relación alguna", zanjó él.

En un evento en Guadalajara, Jalisco, donde presentó los programas del Bienestar, el Presidente pidió al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, visitar una vez a la semana Guadalajara para supervisar personalmente la conclusión del tren que se construye en la capital de Jalisco.

En ausencia del funcionario federal, López Obrador hizo el compromiso en esta ciudad de que dicha obra se concluirá en diciembre con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, para lo cual pidió la supervisión de Espriú.

"Y con todo respeto, es un compromiso público que quiero que le llegue la información al ingeniero Javier Jiménez Espriú porque tengo su documento (proyecto de la obra)", dijo.

"Es un hombre serio, responsable, de todas maneras, le digo: quiero que se termine el tren en diciembre, y le pido al Secretario de Comunicaciones y Transportes que viaje, si se puede, una vez a la semana a Guadalajara para que personalmente supervise la terminación de esa obra".

En un acto en el que estuvo acompañado por el Gobernador Enrique Alfaro, López Obrador indicó que la Federación aportará 3 mil 500 millones de los 4 mil 500 millones necesarios.

"Vamos a ver de dónde sale el dinero, vamos a ahorrar, pero se tiene que terminar esta obra porque, si no, imagínense cuantos años más, pues ya hice el compromiso y lo voy a cumplir: esa obra se termina en diciembre", insistió.

El tabasqueño reiteró en su evento la importancia de los programas del Bienestar de su Gobierno como lo son las becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores, jubilados, pensionados y otros programas de apoyo como "Jóvenes Construyendo el Futuro".