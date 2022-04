Ofrece AMLO a empresarios salida negociada y buenas tarifas de CFE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ofrecerá una salida a las empresas privadas que generan y consumen energía eléctrica en esquemas de autoabasto, para evitar imposiciones, denuncias penales y garantizar tarifas sin aumentos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Primero, hablar con los generadores, que son las empresas extranjeras () hay que ver quién es quién y hablar con los de mayor jerarquía, para exponerles qué dicen las leyes mexicanas y aclararles que, si siguen operando como lo hacían, están actuando al margen de la ley, están violando la Constitución y las leyes de México", dijo.

"Pero estos generadores, por ejemplo, Iberdrola, tiene socios que incorporó a la sociedad de autoabasto y estos socios, es el caso de los Oxxos, pagan menos tarifa, porque reciben subsidios () Vamos a buscar una salida, también para el caso de las empresas, para decir: a ver se tiene que cumplir la ley, ya no hay autoabasto, tienes mil, 2 mil, 3 mil, esos ya no los puedes mantener".

El mandatario insistió en que, después de que la Corte declaró la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no puede permitir que sigan operando ese tipo de contratos, ya que se convertiría en cómplice de una ilegalidad.

Reiteró que no tiene intención de iniciar juicios contra los privados, por lo que buscarán alternativas para alcanzar un acuerdo, sin perjudicar las finanzas públicas.

"La investigación de estos de arriba y hablar con ellos para decirles: a ver, cómo vamos a quedar, porque, si violas la ley, te tengo que denunciar penalmente, porque si no te denuncio, me convierto en encubridor, porque la Constitución y la ley es clara, ya no admite ninguna interpretación", señaló.

"Entonces, yo no voy a ser encubridor ni cómplice de nadie, pero también no quiero mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar, convencer, no imponer y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a la CFE y que no afecte a los consumidores".

López Obrador adelantó que la CFE está en condiciones de garantizar el abasto de energía a esas empresas e incluso garantizó que no habrá un aumento en las tarifas por el servicio.

"También decir que la CFE tiene capacidad, esto es importante, para abastecer de electricidad a todas esas empresas. Y otro asunto que adelanto, que no van a haber aumentos arbitrarios en tarifas para estas empresas que utilizaban este mecanismo ilegal", sostuvo.

"Nos vamos a poner de acuerdo para ir normalizando la situación en el tiempo, pero que dejemos regularizado este asunto tan importante que se entienda que a todos nos conviene tener una CFE fuerte".

El jefe del Ejecutivo recomendó a los dueños de las compañías involucradas elegir con cuidado a sus abogados o despachos jurídicos, para que no sean víctimas de engaños.

"Que revisen con buenos abogados, no con leguleyos, porque hay muchos despachos que cobran igualas a empresas extranjeras y los desinforman para seguir cobrando", agregó.