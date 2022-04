Arrecia AMLO acusación de traición a diputados que rechazaron reforma eléctrica

Ciudad de México.- Para defender su acusación de que los legisladores de PAN-PRI-PRD y MC que votaron en contra de su reforma eléctrica son traidores a la Patria, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el Código Penal que establece penas de cárcel durante su conferencia mañanera.

El mandatario federal volvió a arremeter contra los legisladores que se opusieron a su iniciativa.

"Además está en el Código Penal y ahora lo voy a poner también. ¿Defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición?, ¿que me digan qué es?

Cuando se colocó la imagen del Código en las pantallas el mandatario dijo:

"Este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética y hay constancia de que presenté la denuncia y miren lo que dice:

"Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la Patria en alguna de las formas siguientes: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero", leyó López Obrador y agregó:

"Está en el Código Penal, entonces, además, ¿Si ellos sienten que actuaron bien y no son traidores a la Patria qué les preocupa?".

"No voy a andar denunciando, denuncié a Salinas, a Fox, a Zedillo, a Calderón y denuncié al licenciado Peña, no, no, para qué se denuncia, que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo que no son traidores cuando consciente o inconscientemente 'ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la CFE y dañar a millones de consumidores mexicanos', porque votaron consciente o inconscientemente por Iberdrola".

El presidente también dijo que hay más polarización en Estados Unidos que en México.

"Eso es otro asunto (agresiones), ojalá no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, solo que se estén refiriendo a una élite y el pueblo, en ese sentido sí, pero aquí no estamos 50-50 con todo respeto, yo les puedo decir que hay más polarización en Estados Unidos, aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear (...) ahora están molestos, están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros", afirmó.