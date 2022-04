Advierte AMLO 'charrificación' de sindicatos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre la "charrificación" que considera han sufrido los sindicatos nacionales.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina acerca de las elecciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el mandatario señaló que verá si es posible involucrar a la Secretaría del Trabajo para que se celebren elecciones limpias, pero siendo respetuosos de la autonomía universitaria.

"Vamos a pedir a la Secretaria del Trabajo que informe sobre este asunto y hacer un exhorto a dirigentes y trabajadores tiene que haber democracia en la familia, escuela, sindicatos; democracia como forma de vida y sistema político de Gobierno.

"Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad, la libertad no se implora, se conquista, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no lo compren, para que no haya amenazas", comentó el tabasqueño.

Reiteró que, si bien los trabajadores son libres de elegir a sus dirigentes, también son cómplices de apoyar a líderes antidemocráticos.

"Pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia se sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros, depende mucho de los trabajadores".

En un momento retomó la frase de la filósofa feminista Simone de Beauvoir, quien llegó a decir que "el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos".

"No habría líderes charros si no tuviesen cómplices entre los propios oprimidos, es que hay una especie de masoquismo, tenemos que rebelarnos", resaltó el presidente.

López Obrador recordó a Evaristo Pérez Arreola, político y sindicalista egresado de la Máxima Casa de Estudios, pues consideró que era ejemplo de la democracia en los sindicatos, aunque con tristeza también mencionó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que según sus palabras fue una organización que fue destruida en el sexenio de Felipe Calderón.

"Se elegía a sus dirigentes por voluntad de los trabajadores, después de ese sindicato, el de maestros democráticos, el de la UNAM en esa época y se fueron 'charrificando'", finalizó el titular del Ejecutivo.