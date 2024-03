Nuestra demanda por los 43 es legítima, responden a AMLO

Ciudad de México.- Tras la protesta de normalistas que dejó vidrios y una puerta rotos en Palacio Nacional, justo en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado de los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, insistió en que su demanda de una reunión con el mandatario es legítima, pues no los ha querido recibir desde septiembre del año pasado.

"Que nos reciba el presidente López Obrador, ¿no que presume que él mismo encabeza la investigación de Ayotzinapa?, pues que nos reciba", dijo.

Unos 300 manifestantes, según la versión de testigos sobre la Calle de Moneda, lanzaron piedras y pedazos de ceniceros de concreto contra media docena de ventanas, tomaron una camioneta de la CFE y la estamparon contra la puerta de madera.

También realizaron pintas entre gases que les lanzaban desde adentro y al final volvieron a su campamento frente a Palacio Nacional, donde colgaron una manta bajo el balcón presidencial.

"Sólo queremos un diálogo", "Nos faltan 43", "+43", "Ni perdón, ni olvido", "fue el Ejército", son algunas frases que pintaron.

"Detrás de la protesta está la demanda legítima de un diálogo que nosotros estamos pidiendo. Lo único que estamos pidiendo es que nos den una fecha de cuándo nos reciben y no hay necesidad de tensiones, no hay necesidad de la protesta en los términos en que se está haciendo, pero sí somos claros nosotros de que la protesta va a continuar", advirtió.

"Cada organización social, cada núcleo social escoge las formas de protesta. Vivimos nosotros en una sociedad plural y cada quien busca la forma. A lo mejor otros podrían protestar de otra manera. Creo que hay unas organizaciones que se quitan la ropa para protestar, pues es una forma, podemos estar de acuerdo, pero esa es su forma de ellos, y la de nosotros es ésta nuestra forma y corresponde al Estado tomar las medidas legales de contención que considere".

Los familiares de los estudiantes desaparecidos se sienten frustrados ante el incumplimiento de López Obrador, quien prometió resolver el caso y en junio de 2022 dijo estaba prácticamente resuelto.

"Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas", sostuvo entonces.

Sin embargo, después defendió al Ejército ante las acusaciones de los familiares y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de que se niegan a entregar la información que tienen sobre el caso.

"El obstáculo está en el Gobierno, en el Ejército mexicano, que no ha aportado la información pendiente que debería dar, 800 folios que no presenta, en la Fiscalía Especial del caso de Ayotzinapa, que no quiere impulsar la línea de investigación relacionada con los 17 estudiantes desaparecidos, allí está el obstáculo", señaló Rosales.

"En la imposibilidad de este Gobierno para extraditar a Tomás Zerón de Lucio, para extraditar a José Ulises Bernabé (el juez de Barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa y ante quien fueron presentados algunos estudiantes también desaparecidos), que está en Estados Unidos con asilo político, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido incapaz de extraditarlo al momento. Tiene un orden de aprehensión y el señor está con asilo político en Estados Unidos".

"De Israel lo entendemos porque no hay tratado de extradición, pero de Estados Unidos, háganme el favor, ese es el obstáculo. No son obstáculos los abogados, nosotros, ¿qué?, nosotros no tenemos los aparatos de Estado para investigar".

El abogado insistió en que la reunión tiene que ser con el presidente López Obrador, ya que desde la salida de Alejandro Encinas de la comisión especial para el caso, ese grupo ahora encabezado por Rosendo Gómez no tiene el mismo peso.

Rosales también rechazó las acusaciones del presidente, quien al enterarse de la manifestación afuera del Palacio, sostuvo que eran manipulados por personajes como el senador Emilio Álvarez Icaza.

"¿Qué manipulación? ¿Qué asesoramiento? Él no es asesor de los padres, el asesor soy yo y otras organizaciones. Bueno, pues cuando era PRD, entonces, que todavía no era Morena, pues (Álvarez Icaza) fue su secretario, fue creo su presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues estuvo con él, ¿verdad? Que en los vaivenes de la política, después él se haya ido con otro partido, pues ese es otro tema, ajeno totalmente al tema de Ayotzinapa.

"Andrés Manuel López Obrador, de manera maniquea, está acusando a Emilio Álvarez Icaza, aprovechando que ahora está en el PAN para decir que hay intereses del conservadurismo, que está atrás de nosotros, que él es el que está moviendo estas protestas. No, pues eso es un desprestigio, es una táctica esa de los gobiernos autoritarios, desprestigiar a los abogados, descalificarlos", aseguró Rosales.